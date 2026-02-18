Joven desaparecida en Puerto Madryn. Foto: redes sociales.

Sofía Devries, la turista de 23 años que desapareció en la ciudad chubutense de Puerto Madryn cuando realizaba una práctica de buceo, fue encontrada sin vida esta tarde, según informó la Fiscalía de ese distrito.

“El cuerpo sin vida de Sofia Devries, una joven buzo de 23 años, fue hallado la tarde del miércoles. La joven era buscada en Puerto Madryn tras un incidente cuando se habría descompensado sin poder ascender por sus medios, ocurrido el lunes”, indicaron las autoridades a través de X (antes Twitter).

El comunicado de la Fiscalía de Puerto Madryn. Foto: Foto: Agencia NA (X)

El hallazgo fue llevado a cabo por personal de la Prefectura Naval Argentina durante los operativos de búsqueda, que habían comenzado el lunes, día en el que la víctima se extravió.

Joven desaparecida en Puerto Madryn. Foto: Gentileza Vecinos Madryn

Sofía, oriunda del partido bonaerense de Moreno, buceaba junto a su pareja y otras tres personas en la zona de Punta Cuevas, en una profundidad de unos 20 metros.