Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.

Un nuevo equipamiento incorpora Prefectura Naval a la búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn, la joven de 23 años que fue a realizar una capacitación de buceo en aguas del Golfo Nuevo con su pareja y desapareció en el mar. Pese a que las autoridades advierten que no hay posibilidades de hallarla con vida, siguen los operativos.

Según informaron las autoridades de la prefectura chubutense, durante el transcurso del día se sumarán al operativo personal especializado, material específico y un vehículo operado en forma remota (ROV) utilizado para realizar tareas subacuáticas.

Joven desaparecida en Puerto Madryn. Foto: redes sociales.

Este equipamiento se trata del superbuque SB-15 “Tango” que es trasladado desde el Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Fuerza, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este superbuque cuenta con una plataforma de buceo para reconocimiento de restos náufragos, lechos marinos y cascos hundidos, pero en esta ocasión va a ser de ayuda debido a que está equipado “con una campana abierta de buceo, operable hasta 80 metros de profundidad, que se utiliza para llevar a cabo tareas subacuáticas”.

Asimismo, continúa el trabajo intenso en la zona frente a Punta Cueva, donde el personal patrulla el frente costero por vía terrestre con el despliegue de unidades móviles y pedestres. Además, mientras avanzan los procedimientos, se mantiene contacto fluido con el Ministerio Público Fiscal a cargo de la investigación.

En las últimas horas Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo, indicó que por el paso de las horas se complica la labor: “A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad en la que estaba no hay posibilidades de encontrarla con vida”.

Joven desaparecida en Puerto Madryn. Foto: Gentileza Vecinos Madryn

El posteo de la pareja de la joven desaparecida

Leo, la pareja de Sofía, la joven de 23 años que desapareció buceando en Puerto Madryn, denunció negligencia por parte de las autoridades y pidió que la encuentren.

Leo, el novio de la joven, denunció negligencia por parte de las autoridades y pidió ayuda para encontrarla. “Lamentablemente tuvimos un accidente debajo del agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla. La Prefectura no tuvo rápida acción y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de la escuela de Madryn”, expresó.

El posteo de la pareja de la joven desaparecida en Puerto Madryn. Foto: Instagram.

“Toda la comunidad está expectante. La fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad”, añadió. “Tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero”, expresó Leo en otra publicación.