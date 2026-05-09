Argentina permite el ingreso de barcos pesqueros a su mar debido al temporal en el Atlántico Sur.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por condiciones climáticas extremas en el Mar Argentino y más de 140 buques pesqueros de bandera extranjera ingresaron en las últimas horas a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) a fin de resguardarse del fuerte temporal que afecta al Atlántico Sur.

Esta situación activó un operativo especial de control y monitoreo encabezado por la Prefectura Naval Argentina, que autorizó de manera preventiva el ingreso de las embarcaciones luego de recibir solicitudes formales de empresas y asociaciones pesqueras internacionales ante el avance del fenómeno meteorológico.

El aviso de temporal fue difundido a través de las estaciones costeras que la Prefectura mantiene desplegadas sobre el litoral marítimo argentino. De acuerdo con estimaciones oficiales, los barcos permanecerán durante aproximadamente tres días dentro de sectores específicos de la ZEEA hasta que las condiciones de navegación mejoren y puedan retomar sus operaciones habituales en aguas internacionales.

Ingresan más de 140 barcos extranjeros a mar argentino. Foto: Unsplash.

Las condiciones que puso Argentina para el ingreso de barcos extranjeros

El ingreso de la flota extranjera quedó sujeto a estrictos controles establecidos por el Régimen Federal de Pesca y por el protocolo especial que regula este tipo de maniobras de resguardo dentro de aguas jurisdiccionales argentinas.

Entre las principales disposiciones impuestas por las autoridades aparece la prohibición absoluta de realizar tareas de pesca, exploración o investigación mientras los buques permanezcan dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Además, las embarcaciones deberán mantener aseguradas las artes de pesca sobre cubierta y apagar todas las luces relacionadas con actividades pesqueras.

Otro de los requisitos centrales establecidos por la Prefectura consiste en mantener activos de manera permanente los sistemas AIS de identificación y posicionamiento. Esta herramienta permite seguir en tiempo real el movimiento de cada barco mediante el Sistema Guardacostas y las estaciones costeras instaladas a lo largo del litoral marítimo argentino.

Las autoridades marítimas también ordenaron a los capitanes mantener escucha radial constante y reportar periódicamente su ubicación mientras permanezcan dentro de la zona de resguardo. El objetivo principal es garantizar la seguridad de la navegación y preservar la vida humana en el mar en medio de un escenario climático complejo.

Debido al temporal, estas embarcaciones deben resguardarse. Foto: Unsplash.

En paralelo, parte de la flota pesquera argentina comenzó a desplazarse hacia áreas consideradas seguras para evitar quedar expuesta al temporal pronosticado para el Atlántico Sur, donde se esperan fuertes ráfagas de viento y oleaje intenso durante los próximos días.

Desde la Prefectura Naval Argentina señalaron que el monitoreo continuará de manera permanente mientras dure la contingencia climática y remarcaron que las autoridades nacionales seguirán recibiendo reportes actualizados sobre la evolución de la situación marítima frente a la costa argentina.