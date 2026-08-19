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Tras los reclamos, el Gobierno confirmó un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad: cuánto cobrarán a partir de septiembre 2026

La definición comenzó a tomar forma durante una reunión de la mesa política de Balcarce 50, que se realizó en la Casa Rosada bajo la conducción de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Fuerzas Armadas y de Seguridad. Foto: argentina.gob.ar
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El Gobierno prepara un aumento de sueldo para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en un intento por recomponer los ingresos de los efectivos que vienen reclamando por la pérdida de poder adquisitivo. La definición comenzó a tomar forma durante una reunión de la mesa política de Balcarce 50, que se realizó en la Casa Rosada bajo la conducción de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Aunque todavía no trascendieron cifras concretas, desde el Gobierno anticiparon que la recomposición podría anunciarse en los próximos días. Aún resta determinar de cuánto será el incremento y cuándo comenzará a aplicarse.

Policía Federal Argentina.
Policía Federal Argentina. Foto: PFA.

Qué fuerzas recibirían el aumento

La discusión alcanza tanto al personal militar como a los efectivos de las fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva.

Entre los organismos incluidos aparecen Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

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El objetivo de la medida es compensar el deterioro que sufrieron los salarios frente a la inflación. En los últimos meses, los ingresos de distintos sectores de las fuerzas quedaron rezagados respecto de la suba del costo de vida.

El reclamo se intensificó luego de que quedaran en suspenso, a comienzos de año, las cuotas de jerarquización salarial que habían sido establecidas durante la gestión anterior. En ese contexto, algunos efectivos comenzaron a buscar trabajos adicionales para reforzar sus ingresos.

Gendarmería nacional. Foto: redes sociales.

Las medidas que ya se implementaron para las FFAA

La nueva suba no sería la primera medida adoptada por la actual gestión para mejorar los ingresos del personal militar. En las últimas semanas, se amplió el alcance de los suplementos correspondientes a quienes cuentan con títulos universitarios dentro de las Fuerzas Armadas. También se otorgaron bonificaciones extraordinarias a distintos sectores después de los reclamos salariales.

Ahora, el Gobierno busca avanzar con un incremento general que permita profundizar esa recomposición.

La reunión por el presupuesto

Mientras en la Casa Rosada se analizaba la cuestión política, el ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvo una reunión con integrantes del equipo de Santiago Caputo. El encuentro tuvo lugar en el Salón Martín Fierro y estuvo enfocado en los recursos presupuestarios necesarios para poner en marcha el nuevo esquema salarial.

Por el momento, no hay una cifra oficial sobre el porcentaje de aumento ni una fecha confirmada para su entrada en vigencia. El Gobierno espera definir esos puntos y comunicar la recomposición en los próximos días.

Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en agosto de 2026

La nueva escala salarial contempla incrementos para todas las jerarquías. Estos son los haberes correspondientes a agosto de 2026:

  • Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.371.170
  • General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.006.343
  • General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.739.075
  • Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.399.189
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.085.979
  • Mayor y Capitán de Corbeta: $1.643.403
  • Capitán y Teniente de Navío: $1.361.064
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.210.586
  • Teniente y Teniente de Corbeta: $1.091.384
  • Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $988.437
  • Suboficial Mayor: $1.685.582
  • Suboficial Principal: $1.494.308
  • Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.324.725
  • Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.165.244
  • Sargento y Cabo Principal: $1.046.123
  • Cabo Primero: $938.836
  • Cabo y Cabo Segundo: $868.946
  • Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $791.491
  • Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $732.452

Como en actualizaciones anteriores, el Ministerio de Defensa aclaró que estos montos se liquidan de acuerdo con las partidas previstas en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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