Femicidio de Karen García: la justificación que dio el asesino para intentar exculparse del crimen

Los detalles sobre el femicidio de Karen García en Santiago del Estero. Foto: El liberal

En las últimas horas, la Policía de Santiago del Estero detuvo a un hombre por el femicidio de Karen Romina García (32) ocurrido este martes en horas de la madrugada en la localidad de Villa del Carmen, en la provincia. De acuerdo a los efectivos, el sujeto asfixió y mató a la mujer mientras sus hijos (que tienen entre 9 y 1 año) se encontraban en otra habitación de la vivienda familiar.

El hombre fue identificado como Rubén Ricardo Carrizo y lo que se conoció este martes tiene que ver con su declaración ante las autoridades judiciales.

El individuo dijo que mató a Karen como consecuencia de un incendio en su domicilio que habría provocado la joven meses antes. Carrizo culpó a Karen de haber puesto en peligro la vida de sus hijos.

El operativo policial en la casa del femicidio de Santiago del Estero

Minutos después del asesinato, el sujeto se fugó de la escena del crimen. En tanto, los familiares de Karen comenzaron a preocuparse porque la joven no contestaba sus llamados ni tampoco respondía los mensajes. Por ese motivo, se dirigieron al lugar e ingresaron por la fuerza a la vivienda.

Ahí encontraron a la mujer en una de las habitaciones de la casa con sangre en la boca e inconsciente. Según los primeros datos periciales, Karen habría sido asesinada varias horas antes del hallazgo de sus restos.

Carrizo, por otra parte, huyó del lugar y se reportó que estuvo caminando por la zona por un largo tiempo. Más tarde, según informó TN, se ocultó en la casa de un primo, ubicada en el barrio La Católica y, una vez allí, le confesó que había matado a su pareja.

El sujeto confesó el crimen pero dio una insólita excusa para justica su acto homicida. Foto: Noticias Santiago del Estero

Qué dice la familia de la Karen García sobre la versión del sospechoso

La familia de la víctima desmintió rotundamente la versión del homicida acerca del incendio ocurrido meses atrás. Si bien el hecho sí tuvo lugar, se trató, según los allegados a Karen, de un episodio accidental. De acuerdo a su testimonio, una de las hijas de la pareja se encontraba con un encendedor y ese habría sido el detonante del incendio. En este momento, los niños se encuentran al cuidado de la abuela materna.

Asimismo, la familia también indicó en declaraciones televisivas que Karen García buscaba separarse cuanto antes de Carrizo porque ya había manifestado conductas violentas hacia ella. También lo describieron como “una persona celosa” y que todo el tiempo le revisaba el celular a la celular. “La celaba por los videos de TikTok”, expresaron a La Mañana Info.

El asesino se fugó de la escena del crimen y estuvo deambulando por horas. Foto: Exclusiva

Cómo avanza la causa por el femicidio

Actualmente, el sujeto se encuentra detenido en la Comisaría 3 de Villa del Carmen mientras que la causa está a cargo de la fiscal Lucía González Farías.

El objetivo del equipo de investigadores es esclarecer los últimos movimientos del asesino y de la víctima para así determinar cómo se habría dado el homicidio.

Además, las autoridades solicitaron la puesta en marcha de la autopsia del cuerpo para determinar la causa de muerte.