Video: repartidores golpearon, desnudaron y ataron a un árbol a un joven acusado de intentar robar una moto

Un grupo de repartidores atacó a un joven de 20 años acusado de intentar robar una moto en Quilmes. La Policía intervino y el sospechoso fue liberado. Foto: X / @Nicolimassosa.

Un presunto intento de robo terminó en un violento episodio en el partido bonaerense de Quilmes, donde un grupo de repartidores golpeó, desnudó y ató a un árbol a un joven de 20 años acusado de querer sustraerle la moto a uno de sus compañeros.

El hecho ocurrió el viernes y quedó registrado en videos filmados por testigos. En las imágenes se observa al sospechoso rodeado por varias personas, con lesiones visibles en el rostro, mientras recibe insultos y agresiones físicas.

Según trascendió a través de medios locales, la intervención policial permitió dispersar a los presentes y evitar que continuaran los ataques contra el acusado, quien posteriormente fue trasladado a un centro de salud.

Cómo comenzó el violento episodio entre repartidores y un presunto ladrón en Quilmes

De acuerdo con las primeras versiones difundidas sobre el caso, el conflicto se inició cuando un repartidor sufrió un presunto intento de asalto mientras trabajaba en Quilmes.

El sospechoso habría intentado apoderarse de su motocicleta y de las herramientas que utilizaba para realizar las entregas. Ante esta situación, el trabajador recurrió a un grupo de chat integrado por otros repartidores para solicitar ayuda.

La advertencia provocó una rápida reacción de sus compañeros, que se acercaron al lugar y encontraron al joven señalado como responsable del supuesto intento de robo.

En cuestión de minutos, varios trabajadores rodearon al acusado y consiguieron reducirlo. Sin embargo, la situación derivó en una agresión colectiva que quedó registrada en distintas filmaciones.

Un grupo de repartidores atacó a un joven de 20 años acusado de intentar robar una moto en Quilmes. La Policía intervino y el sospechoso fue liberado. Foto: X / @Nicolimassosa.

Lo golpearon, le sacaron la ropa y lo dejaron atado a un árbol

Los videos que circularon después del episodio muestran parte de la violencia ejercida contra el sospechoso. En una de las grabaciones se observa al joven con el rostro lastimado mientras varias personas lo insultan, empujan y golpean. En otra secuencia, los agresores le retiran la vestimenta y lo atan desnudo al tronco de un árbol.

La golpiza y la exposición del joven generaron una situación que requirió la intervención de distintas unidades policiales para controlar a los presentes y resguardar su integridad física.

Repartidores golpearon y desnudaron a un joven acusado de robar una moto en Quilmes. Video: X / @Nicolimassosa.

Qué pasó con el joven de 20 años después de la intervención policial

Según informó SMnoticias, efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes 6ª, integrantes del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y agentes del Comando de Patrullas acudieron al lugar.

La Policía intervino y el sospechoso fue liberado. Foto: archivo Télam.

Los uniformados intervinieron para dispersar a los repartidores y proteger al acusado.

Una vez controlada la situación, el joven fue trasladado a un centro asistencial, donde los profesionales médicos constataron que presentaba lesiones producto de la agresión.

Posteriormente, permaneció detenido durante algunas horas, hasta que se dispuso su liberación. Pese a recuperar la libertad, quedó imputado en una causa caratulada como averiguación de ilícito, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7 del Departamento Judicial de Quilmes.