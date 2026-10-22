Terminó el juicio por la muerte de Maradona: absolvieron a un médico y la sentencia será el 22 de diciembre

El Tribunal Oral N°7 de San Isidro cerró el debate y comenzó a deliberar sobre los seis acusados restantes. Foto: Captura Corte Suprema bonaerense

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona terminó este jueves 22 de octubre por la tarde: el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro resolvió absolver al médico clínico Pedro Di Spagna y anunció que el veredicto sobre los otros seis acusados se conocerá el 22 de diciembre a las 12. Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dieron por concluido el debate y comenzaron a deliberar sobre las responsabilidades penales por el fallecimiento del exfutbolista ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Por qué absolvieron al médico Pedro Di Spagna en el juicio por Maradona

El tribunal dispuso la absolución del clínico Pedro Di Spagna después de que la Fiscalía y todas las querellas desistieran de acusarlo. Los representantes de la familia Maradona coincidieron en que no existían pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad penal por el fallecimiento.

Durante el juicio se estableció que Di Spagna había intervenido como médico interconsultor y atendido a Maradona en una oportunidad, sin tener poder de decisión sobre el tratamiento general ni la organización de la internación domiciliaria.

Gianina y Dalma Maradona junto a Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: NA

Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari habían señalado que ninguna acción u omisión del profesional incrementó el riesgo para el paciente. Ante la ausencia de acusaciones, el tribunal resolvió absolverlo.

La decisión representó la primera definición judicial de esta instancia del proceso, mientras continúa pendiente el pronunciamiento sobre los demás profesionales de la salud.

Cuándo se conocerá el veredicto y quiénes son los seis acusados restantes

El presidente del tribunal, Alberto Gaig, anunció que la lectura del veredicto será el martes 22 de diciembre de 2026 a las 12 del mediodía después de que los magistrados analicen las pruebas y los argumentos presentados durante el debate oral.

Los seis imputados sobre los que todavía debe pronunciarse la Justicia son:

Leopoldo Luque: neurocirujano que participó de la atención médica del exfutbolista.

Agustina Cosachov: psiquiatra que integraba su equipo tratante.

Nancy Forlini: médica vinculada con la coordinación de la internación domiciliaria.

Carlos Díaz: psicólogo especializado en adicciones.

Mariano Perroni: coordinador del personal de enfermería.

Ricardo Almirón: enfermero que estuvo a cargo de parte de los cuidados de Maradona.

La Fiscalía y las distintas querellas solicitaron condenas con penas que varían según el grado de responsabilidad atribuido a cada acusado. Los pedidos más elevados alcanzaron los 16 años de prisión. Sin embargo, esas solicitudes no constituyen condenas, dado que la responsabilidad penal de cada imputado será determinada por los jueces al momento de dar a conocer el veredicto.

Tribunales de San Isidro donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona Foto: Noticias Argentinas

El balance del tribunal al concluir el juicio por la muerte de Maradona

Al dar por finalizado el debate, el juez Alberto Gaig analizó el desarrollo del proceso y las discrepancias surgidas entre las partes a lo largo de las audiencias. En su declaración, el magistrado remarcó los siguientes puntos clave:

Un proceso atípico : Calificó el debate como una instancia extensa, compleja, de gran repercusión pública y con características poco habituales.

Garantías procesales: Destacó que tanto los representantes de la acusación como las defensas contaron con el espacio necesario para presentar sus respectivos argumentos.

Por otra parte, el presidente del tribunal indicó que la enorme cantidad de pruebas incorporadas al expediente demanda un estudio exhaustivo. Este análisis riguroso resulta indispensable antes de definir la situación judicial de los seis imputados.

La causa central busca dilucidar las responsabilidades penales del equipo de salud que estuvo a cargo de la atención de Diego Maradona durante su internación domiciliaria en Tigre, localidad donde el astro falleció a los 60 años.