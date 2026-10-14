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Duro alegado de los abogados de Dalma y Gianinna Maradona: “La agonía se podía evitar”

El juicio por la muerte de Diego Maradona se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Qué dijeron los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Silvia Petroff.

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Gianinna y Dalma Maradona junto a Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego Maradona.
Gianinna y Dalma Maradona junto a Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: REUTERS
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El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona está llegando a sus instancias finales. Este miércoles los abogados de Dalma y Gianinna Maradona han presentado sus alegatos frente al Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro que se encuentra juzgando a siete imputados: Leopoldo Luque, Nancy Forlini, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Ricardo Almirón, Mariano Perroni y Pedro di Spagna.

Entre varias cuestiones que se analizaron en la audiencia judicial, una tiene que ver con las condiciones en la internación domiciliaria en la que permanecía el futbolista en su casa del municipio de Tigre. Silvia Petroff, una de las abogadas que forma parte del equipo de Fernando Burlando y Fabián Améndola, sostuvo que Maradona “nunca había recibido el alta de la Clínica de Olivos y que aún así lo trasladaron a su vivienda”.

La letrada indicó, a su vez, que el estado de salud se agravó durante los días en los que estuvo internado en su domicilio. Según Silvia Petroff, los médicos de Maradona atentaron contra el “arte de la salud” y no implementaron “actos específicos que debían poner en marcha para garantizar el bienestar de Maradona”. En este sentido, la abogado cuestionó severamente el accionar del neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

“La agonía se podía evitar”

Para Petroff, el equipo médico había advertido los síntomas que padecía Diego Maradona y que necesitaba una atención especializada. “Cuando él llega a esa casa no era un paciente sano. Tenía factores de riesgo, sedentarismo, enfermedad renal crónica”, expresó la abogada.

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Y siguió: “Las señales en el estado de salud de Maradona fueron advertidos en diferentes oportunidades. La agonía se podía evitar”.

Leopoldo Luque, principal imputado en la causa por la muerte de Diego Maradona. Foto: NA.

Por otro lado, según detalló TN, Petroff también sostuvo que tanto Cosachov como Luque “manipularon” no solo cada una de las decisiones de la familia del futbolista también del propio Diego.

Fernando Burlando fue incluso más allá. El reconocido abogado aseguró en su alegato que a “Maradona lo quisieron asesinar”. “Puedo probarlo. Lo hicieron de una manera muy cobarde”, expresó. Para el letrado, los profesionales que tenían el único deber de cuidar a su paciente “en ningún momento lo hicieron”.

Améndola, por su parte, también cargó contra Nancy Forlini, la coordinadora de Swiss Medical de internación domiciliaria. El abogado sostuvo que Maradona fue “librado a su suerte” y que en su casa no se le garantizaron los cuidados que requería. “No hicieron absolutamente nada”, remarcó.

Agustina Cosachov.
Agustina Cosachov, psiquiatra de Diego Armando Maradona y otra de las imputadas.

En este sentido, el abogado aseguró que “no hay ningún solo indicio de que no hayan actuado con dolo”.

Cuándo se dará a conocer la sentencia final por el juicio de Maradona

Mientras los abogados de las hijas de Maradona pidieron solo condenar a seis de los imputados y no al médico clínico Pedro Di Spagna (al igual que la fiscalía), los letrados de las hermanas del futbolista también sumaron al psicólogo Carlos Díaz. Lo cierto es que la sentencia definitiva del Tribunal está prevista para el próximo jueves 22 de octubre.

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