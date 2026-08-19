Juicio por la muerte de Maradona: detectaron que la junta médica analizó por error los estudios de Don Diego

Juicio por la muerte de Maradona. Foto: NA

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó un nuevo episodio que generó indignación y sorpresa, ya que mientras declaraba uno de los peritos que integró la junta médica, un abogado advirtió que uno de los estudios que estaba siendo analizado no correspondía al exfutbolista. Según trascendió durante la jornada, el informe pertenecía en realidad a Don Diego Maradona, padre del ídolo, quien también había recibido atención médica de Swiss Medical años antes.

El abogado de Veronica Ojeda y Dieguito fue el que se dio cuenta del error Foto: NA

Esta equivocación abrió la puerta a un nuevo interrogante, ya que el si el estudio para evaluar el estado de salud de Diego y elaborar conclusiones fue ese, entonces no es válido.

Cabe recordar que Don Diego también había sido atendido por Swiss Medical en 2015 y atravesaba distintos problemas de salud. Esa coincidencia habría favorecido la confusión entre ambos historiales médicos.

La pregunta no es solamente cómo llegó el documento equivocado al material revisado por la junta, sino también si los especialistas utilizaron esos datos para elaborar alguna de sus conclusiones sobre el estado de salud de Maradona.

La junta médica analizó durante meses distintos elementos vinculados con el caso. Entre ellos estuvieron historias clínicas, estudios, autopsia, testimonios y otros documentos relacionados con los últimos días de vida del exjugador.

El informe de los especialistas sostiene que Maradona atravesó un cuadro de salud grave y que tuvo mayores posibilidades de sobrevida si hubiera recibido atención en una institución médica. Esas conclusiones forman parte del debate que ahora se desarrolla ante el tribunal. Por eso, la aparición de un estudio que no pertenecía a Diego introduce un nuevo aspecto que las partes deberán analizar.

Juicio por la muerte de Diego Maradona

Qué dijo Mario Baudry sobre el hallazgo erróneo de los perito en el juicio de la muerte de Maradona

Mario Baudry, abogado que representa a Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, cuestionó lo ocurrido durante la audiencia. “Después de seis años, no creo que haya impericia, sino algo adrede”, sostuvo el letrado al referirse al hallazgo.

De todos modos, Baudry también señaló que, a su entender, el error no modificaría las conclusiones del caso, aunque consideró grave que documentación médica correspondiente a otra persona haya sido incorporada al análisis.

La expresión del abogado plantea una diferencia importante: por el momento, el hecho de que un estudio haya sido analizado por error no demuestra por sí mismo que haya existido una manipulación intencional. Será la Justicia la que deberá establecer cómo llegó el informe a la documentación de la junta y si tuvo algún impacto concreto en sus conclusiones.