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Buscaban armas por una denuncia de violencia de género y encontraron 52 plantas de marihuana: así fue el allanamiento

La Policía de la Ciudad tenía orden de allanamiento en una vivienda de Parque Chacabuco en el marco de una denuncia por violencia de género y se toparon con un invernadero de mrihuana y un arsenal de armas de fuego.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Secuestraron un arsenal y 50 plantas de cannabis durante un allanamiento.
Secuestraron un arsenal y 50 plantas de cannabis durante un allanamiento. Foto: Policía de la Ciudad.
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La Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en una vivienda del barrio porteño de Parque Chacabuco, en el marco de una causa por violencia de género, y encontró 52 plantas de marihuana y tres armas de fuego.

Según el parte del procedimiento al que accedió Canal 26, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 23, tenía como objetivo secuestrar el armamento de un hombre de 32 años que tenía una prohibición de acercamiento.

Secuestraron un arsenal y 50 plantas de cannabis durante un allanamiento.
Secuestraron un arsenal y 50 plantas de cannabis durante un allanamiento. Video: Policía de la Ciudad.

Cómo fue el allanamiento que terminó con el hallazgo de 52 plantas de marihuana

El operativo se llevó a cabo en un departamento ubicado sobre la calle Salvigny al 1800, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 7B identificaron al denunciado, quien se encontraba acompañado por su pareja.

Los policías ingresaron a la vivienda para cumplir con una orden judicial que disponía el secuestro de todas las armas de fuego que tuviera el hombre, como parte de las medidas adoptadas tras una denuncia por violencia de género.

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Sin embargo, durante la inspección de la vivienda, los policías descubrieron que dos habitaciones habían sido acondicionadas como espacios de cultivo interior de marihuana, con un total de 52 plantas distribuidas en instalaciones tipo indoor.

Secuestraron un arsenal y 50 plantas de cannabis durante un allanamiento.
Secuestraron un arsenal y 50 plantas de cannabis durante un allanamiento. Foto: Policía de la Ciudad.

Qué armas encontraron los policías dentro del departamento

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron tres armas de fuego de diferentes calibres, junto con sus respectivas municiones.

El armamento encontrado estaba compuesto por un revólver Taurus calibre .357 Magnum, una pistola Glock 17 calibre 9x19 mm y una escopeta semiautomática Hatsan Escort calibre 12.

La orden de secuestro de las armas había sido dictada por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 23, en el marco de las medidas de protección vinculadas con la denuncia.

Secuestraron un arsenal y 50 plantas de cannabis durante un allanamiento.
Secuestraron un arsenal y 50 plantas de cannabis durante un allanamiento. Foto: Policía de la Ciudad.

Qué pasó con el hombre que tenía autorización para cultivar marihuana

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que el hombre contaba con una autorización del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) para cultivar ocho plantas, mientras que en el departamento fueron hallados 52 ejemplares.

La cantidad encontrada superaba en 44 plantas el número contemplado en la autorización informada durante el procedimiento.

Secuestraron un arsenal y 50 plantas de cannabis durante un allanamiento.
Secuestraron un arsenal y 50 plantas de cannabis durante un allanamiento. Foto: Policía de la Ciudad.

Tras la consulta con la autoridad judicial, el hombre fue notificado de la prohibición de acercamiento, mientras que los efectivos procedieron al secuestro de las tres armas, las municiones y la totalidad de las plantas de marihuana.

El procedimiento quedó incorporado a las actuaciones judiciales correspondientes. La información disponible no precisa que se haya ordenado la detención del involucrado.

Policía de la CiudadAllanamientoMarihuanaArmasParque Chacabuco
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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