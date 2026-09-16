Femicidio en San Juan: familiares de la aspirante a gendarme asesinada revelaron que habría sufrido violencia de género

Camila Vecchiarello fue víctima de femicidio en San Juan. Foto: redes sociales.

Los familiares de Camila Agustina Vecchiarello, la joven aspirante a gendarme de 26 años que fue asesinada a puñaladas en San Juan, contaron que la víctima habría denunciado previamente situaciones de violencia de género en Salta.

Por su parte, Hernán Vecchiarello, hermano de la víctima, y una tía de Camila revelaron más detalles sobre la relación que mantenía con su pareja y los antecedentes de violencia que, según la familia, existían.

Según las declaraciones que realizaron al medio El Tres, la tía de Camila aseguró que su sobrina había denunciado un episodio de violencia cuando todavía vivían en Salta. De acuerdo con su relato, las compañeras de formación de la joven habían notado una situación que “no cerraba”. Además, contó que Camila sufría violencia psicológica y manipulación por parte de su pareja, según lo que le habían contado esas compañeras.

Testimonio de la familia de Camila Vecchiarello. Video: Instagram/eltrestv

La familia se enteró de esos antecedentes de manera informal. Una compañera de Camila encontró a un familiar de la joven al buscar su apellido en redes sociales y se puso en contacto con él. A partir de ese momento, comenzaron a conocer detalles sobre lo que, según les contaron, habría ocurrido en Salta.

Por ahora, estos datos forman parte únicamente del testimonio de la familia y no hay una confirmación oficial de que exista una denuncia previa incorporada a la investigación en San Juan.

Mientras tanto, la causa por el crimen ocurrido durante el fin de semana está en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Delitos Especiales. El fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio están a cargo de la investigación, que fue caratulada de manera preliminar como femicidio.

Camila Vecchiarello fue víctima de femicidio en San Juan. Foto: redes sociales.

Cómo habría ocurrido el femicidio de Camila Vecchiarello

Camila Agustina Vecchiarello, de 26 años, fue asesinada a puñaladas en una vivienda de Calingasta, San Juan. Por el crimen fue detenido su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, quien intentó quitarse la vida después del ataque.

La joven era aspirante a ingresar a la Gendarmería Nacional y fue encontrada sin vida dentro de una casa ubicada en la zona de Presidente Roca y avenida San Martín. Su pareja también era aspirante a formar parte de la fuerza, aunque había sido apartado del proceso por no cumplir con las condiciones requeridas.

Lugar donde hallaron asesinada a Camila Vecchiarello. Foto: gentileza Tiempo de San Juan.

El hecho se conoció luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia en el domicilio. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a Vecchiarello tendida en el suelo, tapada con una manta y con al menos nueve heridas cortantes. En el mismo lugar estaba Riveros, quien intentaba quitarse la vida.

Los agentes intervinieron para evitar que el acusado se lastimara y solicitaron asistencia médica y, en ese mismo momento, constataron la muerte de la joven. Según informó Tiempo de San Juan, el hombre fue detenido y permanece a disposición de la Justicia, a la espera de ser indagado.