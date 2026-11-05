Persecución de película: escaparon de un control policial, recorrieron más de 120 kilómetros y terminaron detenidos

Detuvieron a dos delincuentes tras una persecución que terminó en General Las Heras. Foto: Policía de la Ciudad.

La Policía de la Ciudad detuvo este miércoles a dos sospechosos de 28 y 35 años tras una persecución de más de una hora que se extendió por más de 120 kilómetros y terminó en General Las Heras, provincia de Buenos Aires.

Los sospechosos, que registraban antecedentes judiciales, escaparon a bordo de un Volkswagen Polo después de desobedecer una orden policial de detención.

Tras una persecución de más de una hora que terminó en General Las Heras, la Policía de la Ciudad detuvo a dos delincuentes con antecedentes.

Cómo comenzó la persecución policial que recorrió más de 120 kilómetros

El operativo comenzó cuando el sistema Anillo Digital detectó la circulación de un Volkswagen Polo sobre el que pesaba un requerimiento de interceptación e identificación de sus ocupantes, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez.

A partir de esa alerta, los efectivos iniciaron un seguimiento en tiempo real mediante cámaras de seguridad y domos, mientras distintas unidades policiales se desplazaban para interceptar el vehículo.

Sin embargo, cuando los agentes intentaron detenerlo, el conductor ignoró las señales lumínicas y sonoras y aceleró para escapar hacia la provincia de Buenos Aires, lo que desencadenó una extensa persecución.

Detuvieron a dos delincuentes tras una persecución que terminó en General Las Heras. Foto: Policía de la Ciudad.

Por dónde escaparon los sospechosos y cómo fueron detenidos

El seguimiento duró más de una hora y atravesó distintas localidades bonaerenses, entre ellas Villa Martelli, Villa Maipú y San Martín. Durante el procedimiento, la Policía de la Ciudad contó con apoyo aéreo de uno de sus helicópteros.

Los sospechosos continuaron la fuga por las rutas 8, 5 y 7 hasta retomar la Ruta Provincial 6. Finalmente, el Volkswagen Polo fue interceptado a la altura del kilómetro 103, en General Las Heras, donde se concretaron las detenciones con la colaboración de efectivos de la Policía bonaerense.

Los agentes lograron reducir a los dos ocupantes y recuperar el auto, poniendo fin a un operativo que había comenzado con una alerta del sistema de vigilancia vehicular.

Detuvieron a dos delincuentes tras una persecución que terminó en General Las Heras. Foto: Policía de la Ciudad.

Qué antecedentes tenían los detenidos y qué resolvió la Justicia

De acuerdo con la información policial, uno de los detenidos registraba cuatro antecedentes: uno por atentado contra la autoridad y tres por infracciones a la Ley de Drogas. El segundo tenía dos medidas judiciales vinculadas con causas por estafas.

En el procedimiento intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo del juez Manuel de Campos, con actuación de la Secretaría N° 116, encabezada por Tamara Julieta García.

La autoridad judicial avaló las detenciones de ambos sospechosos. El requerimiento inicial de identificación había sido emitido por la fiscalía de Avellaneda-Lanús, aunque la información proporcionada no precisa el motivo de esa solicitud.