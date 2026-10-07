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Detuvieron a dos prófugos de la Justicia en la despedida de Lionel Messi en River: qué delitos se les imputan

Por disposición judicial, los sujetos se encuentran arrestados en la Ciudad de Buenos Aires. Además, se produjo la detención de tres “pungas” y “arrebatadores”.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Detuvieron a dos prófugos en la despedida de Messi: quiénes son
Detuvieron a dos prófugos en la despedida de Messi: quiénes son Foto: Policía de la Ciudad
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En el marco de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Estadio Más Monumental en el barrio porteño de Núñez, la Policía de la Ciudad informó la detención de dos prófugos de la Justicia en dicho evento deportivo. Se trató de un operativo realizado no solo por efectivos de la fuerza porteña, sino que además participaron agentes de la Dirección de Eventos Masivos y del Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad.

De acuerdo a información de la Policía de la Ciudad, uno de los prófugos tiene una causa por “robo” en la que interviene actualmente el Juzgado Criminal y Correcional N° 25 de Victoria Palmaghini y la Secretaría 161 a cargo de Guillermo Desimone.

Detuvieron a dos prófugos de la Justicia en la despedida de Messi
Los sujetos detenidos en la despedida de Messi tienen cargos por robo y comercialización de drogas. Foto: Policía de la Ciudad

Por otro lado, el segundo prófugo que fue capturado en el evento deportivo que tuvo lugar en el estadio de River Plate por el delito de “comercialización de drogas” que seguía el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Mar del Plata.

Otras detenciones que se llevaron a cabo en la despedida de Lionel Messi en River

La Policía de la Ciudad comunicó, además, que se detuvieron a 10 sujetos y uno de ellos fue por reventa de entradas al espectáculo deportivo acontecido este martes 6 de octubre. El arresto tuvo lugar justo cuando el individuo intentaba acompañar a una pareja a ingresar al estadio.

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Detuvieron a dos prófugos de la Justicia en la despedida de Messi
Policía de la Ciudad también detuvo a tres pungas. Foto: Policía de la Ciudad

Una vez que los interceptaron, lograron identificaron que el acuerdo por las entradas había sido de 980 mil pesos. La Fiscalía Contravencional y de Faltas 8 ordenó el secuestro del dinero y labró un acta tras el episodio de manera inmediata.

Por otro lado, se detuvieron a otras tres personas de 18, 27 y 51 años como “arrebatadores” y “pungas”. El arresto se realizó en la plazoleta Udaondo. Los efectivos indicaron que uno de los individuos llevaba consigo una faja de dinero, tarjetas de débito y crédito, documentación y una credencial del Poder Judicial.

Pero la fuerza porteña aseguró que hubo más arrestos, en este caso, por:

  • Resistencia y atentado a la autoridad
  • Falsificación de documentación
  • Robo y tentativa por robo

En este caso, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 25, de la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez y de la UFLA Norte.

Detuvieron a dos prófugos de la Justicia en la despedida de Messi
Antes del evento, Policía de la Ciudad realizó una allanamiento en la casa de una mujer acusada de revender entradas. Foto: Policía de la Ciudad

Durante todo el evento se labraron en total 296 actas en los tres anillos y 104 de ellas fueron por tratar de ingresar sin entradas al estadio y 14 por derecho de admisión.

Sobreprecios de hasta el 800% en la despedida de Messi

Otro dato relevante de la investigación de la Policía de la Ciudad es que se pudieron ubicar hasta un 800% de sobreprecios en las entradas al estadio River Plate. Incluso, por este hecho, se allanó una vivienda en la localidad bonaerense de Vicente López.

Detuvieron a dos prófugos de la Justicia en la despedida de Messi
En la vivienda de Vicente López se secuestraron nueve entradas. Foto: Policía de la Ciudad

Una vez en el lugar, demoraron a una mujer y secuestraron unas nueve entradas para la despedida de Messi, una notebook, un celular y una gran suma de dinero en efectivo (56.300 dólares y 9.850.000 pesos) en conjunto con una máquina registradora.

DetenciónDelitosLionel MessiPolicía de la Ciudad
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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