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Lo detuvieron por robar una tablet en Villa Crespo y descubrieron que Interpol lo buscaba por homicidio en Colombia

La Policía de la Ciudad descubrió, tras la detención, que utilizaba una identidad falsa y tenía una notificación roja vigente de Interpol. Fue detenido en el barrio porteño de Villa Crespo.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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La Policía de la Ciudad detuvo en Villa Crespo a un colombiano con pedido de captura internacional por homicidio.
La Policía de la Ciudad detuvo en Villa Crespo a un colombiano con pedido de captura internacional por homicidio. Foto: Policía de la Ciudad.
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Un hombre de nacionalidad colombiana (45), que era buscado internacionalmente por una causa vinculada con homicidio en Colombia, fue detenido este viernes en el barrio porteño de Villa Crespo.

El procedimiento se realizó tras un robo de pertenencias de autos estacionados, cuando la Policía de la Ciudad descubrió que el sospechoso utilizaba una identidad falsa y tenía una notificación roja vigente de Interpol.

La Policía de la Ciudad detuvo en Villa Crespo a un colombiano con pedido de captura internacional por homicidio.
Detuvieron en Villa Crespo a un colombiano con pedido de captura internacional por homicidio. Video: Policía de la Ciudad.

Cómo fue el operativo que terminó con la detención en Villa Crespo

El procedimiento comenzó cerca de las 17, cuando efectivos de la División Investigaciones Comuna 14 observaron a dos hombres que caminaban por avenida Scalabrini Ortiz al 500, utilizaban auriculares, intercambiaban señas y miraban el interior de autos estacionados.

Los sospechosos se separaron y empezaron a caminar por veredas diferentes. Ante esta situación, los policías solicitaron apoyo y lograron interceptar a uno de ellos, que llevaba una mochila, mientras que su acompañante, de 54 años, fue localizado en la intersección de Scalabrini Ortiz y Aguirre.

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Durante el procedimiento, los efectivos encontraron una tablet y otros dispositivos electrónicos. Posteriormente, se comunicaron con una argentina de 26 años, quien confirmó que le habían robado los objetos del interior de su vehículo.

La identidad falsa que permitió descubrir a un prófugo internacional

Al verificar los antecedentes de los detenidos, la División Interpol detectó inconsistencias en los datos aportados por uno de ellos.

El hombre se había identificado como Jhon Freddy Cardenas Castoblanco, pero las averiguaciones permitieron establecer que su verdadera identidad era Edwin Alfredo López Casteblanco, de 45 años.

La consulta permitió comprobar que registraba una notificación roja vigente de Interpol, emitida a requerimiento del Juzgado N° 79 Penal Municipal de Garantías de Bogotá, Colombia.

El requerimiento estaba relacionado con una causa por lesiones con resultado de muerte, homicidio o asesinato y delitos vinculados con armas de fuego y municiones.

Qué sucederá con los detenidos y cómo sigue la investigación

Tras el hallazgo de los objetos denunciados como robados, los policías secuestraron una mochila con distintos elementos y concretaron la detención de ambos sospechosos.

En el expediente local interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 15, con la Secretaría N° 146, a cargo de la doctora Karina Zucconi, que dispuso las detenciones y las medidas correspondientes.

La situación del ciudadano colombiano también quedó relacionada con el requerimiento internacional. La notificación roja permite solicitar su localización y detención provisional, pero cualquier eventual extradición deberá tramitarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

DetenciónPolicía de la Ciudad
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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