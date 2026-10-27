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Conmoción en Floresta: un efectivo de la Policía de la Ciudad fue acusado de matar a una perra que dormía en una comisaría

El oficial, identificado como Tomás Agustín Seco, le disparó al animal porque habría intentado morderlo. La situación generó conmoción en el barrio y los vecinos se pronunciaron en la puerta de la comisaría buscando justicia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Justicia por Manchita.
Justicia por Manchita. Foto: Facebook/Mascotas Floresta
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Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue pasado a servicio pasivo tras ser acusado de matar de un disparo a Manchita, una perra que solía refugiarse del frío en la Comisaría Comunal N° 10, ubicada en el barrio porteño de Floresta. El caso generó indignación entre los vecinos, que se movilizaron frente a la seccional para reclamar explicaciones y pedir justicia.

Cómo fue el asesinato de Manchita en la comisaría de Floresta

La muerte del animal se conoció a través de la página de Facebook “Mascotas Floresta”, donde denunciaron que Manchita, una perra que vivía en la calle, había encontrado refugio en la comisaría durante los últimos días.

Los vecinos pidiendo justicia por Manchita.
Los vecinos pidiendo justicia por Manchita. Video: Facebook.

De acuerdo con la información que trascendió, el efectivo, identificado como Tomás Agustín Seco, le habría disparado al animal porque supuestamente intentó morderlo.

La noticia provocó un fuerte rechazo entre los vecinos de la zona, que este lunes por la tarde se acercaron a la puerta de la comisaría para exigir respuestas por lo ocurrido. Durante la protesta, los manifestantes fueron informados de que la causa ya se encuentra judicializada y que el policía involucrado está sujeto a las medidas correspondientes.

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Qué sanción recibió el policía acusado de matar a la perra

A raíz de lo sucedido, las autoridades dispusieron un cambio en la situación de revista del efectivo. Mediante la Resolución N° 2026-626-GCABA-SECSEG, el secretario de Seguridad estableció que el oficial pasa a servicio pasivo.

Comisaría Comunal N°10, barrio de Floresta.
Comisaría Comunal N°10, barrio de Floresta. Foto: Google Maps.

La medida implica un cambio en su situación dentro de la fuerza mientras avanza el proceso correspondiente. La investigación judicial deberá determinar las circunstancias en las que murió el animal y las eventuales responsabilidades penales del acusado.

Qué dice la ley sobre el maltrato animal en Argentina

En Argentina, la Ley Nacional N° 14.346 sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales. La normativa contempla penas de prisión de 15 días a un año para quienes incurran en estas conductas.

Justicia por Manchita.
Justicia por Manchita. Foto: Facebook/Mascotas Floresta

En la Ciudad de Buenos Aires, además, existen disposiciones locales que pueden establecer sanciones y medidas complementarias según las características de cada caso.

La muerte de Manchita generó conmoción en Floresta y volvió a poner en el centro de la discusión el maltrato animal y las consecuencias legales para quienes ejercen violencia contra los animales.

Policía de la CiudadPerrosAsesinato
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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