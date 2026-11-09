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León XIV y Axel Kicillof intercambiaron regalos durante la visita al Cottolengo Don Orione

Al llegar a esa institución ubicada en el conurbano bonaerense el Papa fue recibido por el gobernador bonaerense y su esposa junto a decenas de personas.

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El regalo de Kicillof al papa León XIV.
El regalo de Kicillof al papa León XIV. Foto: captura video.
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El papa León XIV y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intercambiaron regalos hoy en el marco de la visita del Sumo Pontífice al Cottolengo Orione, donde viven personas con discapacidad.

Al llegar a esa institución ubicada en el conurbano bonaerense el Papa fue recibido por el gobernador bonaerense y su esposa Soledad Quereilhac, y decenas de personas que estaban emocionados con la presencia de León XIV.

Kicillof recibió al Papa en el Cottolengo Don Orione.

Kicillof le entregó un mate al Papa y una medalla tallada con la imagen del corazón de Don Orione que fue realizado en la carpintería del Polo Industrial del penal de Lisandro Olmos.

Ante la mirada de miles de fieles emocionados por la presencia del Papa, el Sumo Pontífice le entregó a Kicillof un obsequio al gobernador bonaerense.

Posteriormente, el papa León XIV saludó a la comitiva que acompañaba al gobernador bonaerense y las autoridades del Cottolengo que alberga a 400 personas con discapacidad.

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