Cómo impactaría la suspensión de las PASO en las elecciones bonaerenses de 2027: la decisión que analiza Kicillof

El gobernador bonaerense aguarda una definición de las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sigue de cerca las negociaciones del Gobierno nacional para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027, una decisión que podría modificar el calendario electoral bonaerense. Mientras Javier Milei busca reunir los votos necesarios en el Senado, el mandatario provincial evalúa si las elecciones de gobernador, legisladores e intendentes se realizarán junto con las nacionales o en una fecha diferente.

Según informó Infobae, en el entorno de Kicillof consideran que si las PASO nacionales continúan vigentes, la opción más probable será realizar las elecciones provinciales y nacionales de manera concurrente.

La principal dificultad para separar los comicios sería logística. Mantener las primarias y desdoblar las elecciones generales podría obligar a los bonaerenses a votar en tres jornadas diferentes durante 2027.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Foto: @Kicillofok

El antecedente inmediato es 2025, cuando la provincia realizó sus elecciones legislativas en una fecha distinta de las nacionales. Sin embargo, el escenario de 2027 presenta otras características, debido a que también se elegirán presidente, gobernador e intendentes.

Otro aspecto es el sistema de votación. Las categorías nacionales utilizarán la Boleta Única de Papel, mientras que Buenos Aires mantiene el sistema de boletas partidarias, lo que plantea desafíos organizativos si ambas elecciones se celebran el mismo día.

Qué negocia el Gobierno en el Senado para suspender las PASO

La Casa Rosada busca avanzar con el tratamiento de la suspensión de las primarias y mantiene conversaciones con bloques provinciales para conseguir los respaldos parlamentarios necesarios. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tiene previsto abordar el tema el martes 17 de noviembre, en una reunión convocada por su presidente, Agustín Coto.

El Gobierno nacional sostiene que suspender las PASO permitiría reducir el gasto electoral y modificar un mecanismo que, según su posición, muchas agrupaciones utilizan sin presentar una competencia interna efectiva.

Por su parte, dirigentes del peronismo consideran que las primarias son una herramienta para definir candidaturas y resolver diferencias dentro de las coaliciones políticas.

Qué posiciones tienen Kicillof y Sergio Massa frente a las elecciones de 2027

La discusión sobre las PASO también influye en las negociaciones internas del peronismo bonaerense, donde distintos sectores analizan cómo organizar las candidaturas para las próximas elecciones. En el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio encabezado por Kicillof, consideran que mantener las primarias permitiría resolver mediante el voto las eventuales competencias por candidaturas.

Según publicó TN, el gobernador también proyecta ampliar sus actividades políticas fuera de Buenos Aires, con recorridas por nueve provincias, entre ellas Mendoza, Santa Fe, Salta y Tucumán.

En paralelo, el Frente Renovador de Sergio Massa evalúa alternativas para una eventual candidatura nacional. Dirigentes cercanos al exministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández consideran que si no se realizan las PASO, las candidaturas podrían definirse mediante internas partidarias o negociaciones entre espacios.

Sergio Massa

Además, permanece abierto en la Legislatura bonaerense el debate sobre una posible modificación del régimen de reelecciones de intendentes, una cuestión que podría incidir en los acuerdos políticos provinciales.

La próxima instancia será el tratamiento de las PASO en comisión del Senado. Su resultado permitirá conocer si el proyecto puede avanzar hacia el recinto, aunque cualquier cambio en el sistema electoral nacional necesitará completar el trámite legislativo correspondiente.