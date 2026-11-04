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Kicillof destacó el mensaje del Papa León XIV y anticipó una movilización masiva en Luján: “No podemos naturalizar la crueldad”

El gobernador bonaerense resaltó la continuidad del legado de Francisco y valoró la decisión del pontífice de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione. Además, llamó a reflexionar sobre la injusticia y la desigualdad.

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Kicillof destacó el mensaje del papa León XIV y anticipó una movilización masiva en Luján
Kicillof destacó el mensaje del papa León XIV y anticipó una movilización masiva en Luján Foto: Captura de pantalla
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó el mensaje social del Papa León XIV de cara a su visita a la Argentina y aseguró que se prepara una movilización masiva y popular en Luján. El mandatario puso el foco en la defensa de la justicia social y en la importancia de atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

Kicillof vinculó el mensaje del Sumo Pontífice con el legado del Papa Francisco, especialmente por su compromiso con la justicia social y su mirada sobre las desigualdades. “León XIV nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a la injusticia ni naturalizar la crueldad”, expresó el gobernador bonaerense.

En esa línea, sostuvo que el nuevo Papa “recoge el legado de Francisco, que llevó al mundo el mensaje de la justicia social” y también se refirió a los preparativos para recibirlo en territorio bonaerense: “Nos estamos preparando para una movilización masiva y popular en Luján”.

Kicillof destacó el mensaje del Papa León XIV y anticipó una movilización masiva en Luján
Kicillof destacó el mensaje del Papa León XIV y anticipó una movilización masiva en Luján

Otro de los puntos que resaltó Kicillof fue la decisión del Papa de incluir en su recorrido un encuentro con las personas que viven en el Pequeño Cottolengo Don Orione. “Que el Papa decida encontrarse con quienes viven en el Pequeño Cottolengo Don Orione es una manera de expresar sus prioridades y poner en el centro a quienes suelen quedar en el margen”, manifestó.

Finalmente, expresó su deseo de que la llegada de León XIV trascienda el acontecimiento religioso y abra un espacio de reflexión sobre el futuro de la Argentina. “Ojalá que esta visita sea una oportunidad para reflexionar sobre el país que queremos construir. León XIV nos recuerda que frente a la injusticia y la indiferencia siempre hay otro camino”, concluyó.

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