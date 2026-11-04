Visita del papa León XIV a Luján: Axel Kicillof anuncia el operativo de seguridad, transporte y salud

Axel Kicillof, conferencia de prensa. Foto: captura video.

Axel Kicillof presenta este miércoles los detalles del operativo por la visita del papa León XIV durante una conferencia de prensa en el Museo de Bellas Artes de Luján. El gobernador bonaerense está acompañado por el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig, el intendente Leonardo Boto y funcionarios de su gabinete, quienes brindan información sobre las medidas de seguridad, transporte, salud y organización previstas para recibir a los fieles.

Según adelantó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, se espera la llegada de más de un millón de personas a la Basílica de Luján. Además, León XIV visitará el Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown.

El operativo de recepción de peregrinos

El operativo de recepción de peregrinos comenzará el martes 10 de noviembre, a las 16, cuando se habilite el ingreso al parque de Luján desde la rotonda de la Ruta 7. Los asistentes podrán acceder a distintos sectores ubicados a los costados de la avenida Nuestra Señora de Luján, por donde circulará el papamóvil. También se instalará un escenario en el Parque San Martín, con servicios gastronómicos y espacios destinados a los participantes.

En cuanto al transporte, las autoridades recomendaron utilizar el tren para llegar a Luján, ya que se reforzarán las frecuencias ferroviarias. Entre las alternativas mencionadas figuran viajar en auto hasta Mercedes y continuar en tren, o utilizar la línea San Martín desde Retiro hasta Open Door y completar el recorrido caminando. También se habilitarán estacionamientos a unos cuatro o cinco kilómetros de la Basílica, distribuidos en los principales accesos por las rutas 7, 5, 47 y 192.

Finalmente, el operativo sanitario contará con más de 85 postas de cuidado, hospitales intermedios y un área de atención de emergencias, además de puestos sanitarios cada kilómetro equipados con pantallas para seguir la ceremonia en vivo. Participarán más de 15.000 voluntarios capacitados, junto con personal de Defensa Civil, Bomberos y fuerzas policiales. Según lo previsto, el papa descenderá del papamóvil y caminará los últimos metros hasta la Basílica.