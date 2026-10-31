Kicillof les dijo a los intendentes que está listo para una PASO con Cristina Kirchner o Massa: “Compitamos, sin candidatos definidos a dedo”

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Foto: @Kicillofok

La disputa por el liderazgo del peronismo sumó un nuevo capítulo que podría redefinir el escenario político de la provincia de Buenos Aires y del país. En una reunión con intendentes alineados a su espacio, Axel Kicillof dejó una definición contundente: está dispuesto a competir en una interna abierta si del otro lado aparecen figuras como Cristina Fernández de Kirchner o Sergio Massa. El mensaje fue interpretado como una señal de autonomía política y como una respuesta a quienes promueven acuerdos cerrados para ordenar las candidaturas dentro del PJ.

El gobernador bonaerense reunió a jefes comunales y referentes políticos para analizar el presente del peronismo y los desafíos electorales que se vienen. Allí planteó que las candidaturas no deberían resolverse mediante negociaciones entre dirigentes, sino a través de mecanismos democráticos que permitan que la militancia y los votantes tengan la última palabra.

Kicillof rechaza las candidaturas definidas “a dedo”

Durante el encuentro, el mandatario provincial sostuvo que la construcción de liderazgos debe surgir de la voluntad popular y no de decisiones tomadas entre pocos dirigentes. La postura marca diferencias con sectores del peronismo que consideran necesario alcanzar consensos previos para evitar disputas internas que puedan debilitar al espacio.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Foto: @Kicillofok

Para Kicillof, una competencia interna no representa un problema sino una oportunidad para legitimar al candidato que finalmente encabece el proyecto opositor. En ese sentido, dejó trascender que no tendría inconvenientes en enfrentar en una elección interna a dirigentes de fuerte peso político.

La definición llega en un contexto en el que distintos sectores del justicialismo buscan posicionarse de cara a las próximas discusiones electorales y al reordenamiento de fuerzas dentro del movimiento.

La relación con Cristina Kirchner vuelve a generar debate

Las declaraciones del gobernador fueron interpretadas como un mensaje directo hacia el sector que responde a Cristina Kirchner, figura que continúa teniendo influencia dentro del peronismo pese a los distintos desafíos políticos y judiciales que atravesó en los últimos años.

Aunque la expresidenta mantiene una base sólida de apoyo entre dirigentes y militantes, dentro del espacio conviven distintas miradas sobre el futuro liderazgo del movimiento. En ese escenario, Kicillof busca consolidar un perfil propio y diferenciarse de las decisiones tomadas exclusivamente por la conducción histórica del kirchnerismo.

La posibilidad de una competencia interna evidencia que las tensiones dentro del peronismo están lejos de resolverse y que el debate por la renovación de liderazgos sigue abierto.

Sergio Massa también aparece en el horizonte electoral

Otro de los nombres que forma parte de las conversaciones políticas es el de Sergio Massa. El exministro de Economía continúa siendo considerado por algunos sectores como una figura con capacidad para volver a ocupar un rol central dentro del peronismo.

Aunque todavía no existen definiciones concretas sobre futuras candidaturas, Massa sigue siendo observado como uno de los dirigentes con mayor nivel de conocimiento público y con presencia en la discusión nacional.

Frente a esa posibilidad, la posición de Kicillof vuelve a ser clara: si existen diferentes proyectos dentro del espacio, deberán competir electoralmente y permitir que sea la ciudadanía quien determine cuál cuenta con mayor respaldo.

El respaldo de los intendentes fortalece al gobernador

La reunión también sirvió para mostrar una foto de respaldo político hacia Kicillof. Los intendentes presentes ratificaron su acompañamiento al gobernador en medio de la puja interna que atraviesa el peronismo bonaerense.

Además de discutir cuestiones electorales, los dirigentes analizaron temas vinculados a la gestión provincial y municipal, así como los desafíos políticos que enfrentan los distintos distritos.

La imagen que dejó el encuentro reflejó a un gobernador decidido a ampliar su influencia dentro del PJ y a disputar espacios de poder con una estrategia basada en la construcción territorial.