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Marcha Federal Universitaria: gremios, organizaciones sociales y partidos se movilizan por quinta vez en reclamo de salarios, becas y presupuesto para las universidades

La concentración se dará desde las 13:30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña bajo la consigna del cumplimiento efectivo e inmediato de la ley. El spot de la UBA para convocar a la marcha.

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Marcha Federal Universitaria.
Marcha Federal Universitaria. Foto: NA
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Este jueves se llevará a cabo la quinta Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso de la Nación para continuar con el reclamo de la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento, la cual fue ratificada cinco veces en el recinto.

La concentración se dará desde las 13:30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña bajo la consigna del cumplimiento efectivo e inmediato de la ley que incluye la recomposición de los salarios docentes, el aumento de las becas estudiantiles y el presupuesto universitario.

Marcha Federal Universitaria
Los manifestantes se concentrarán en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

¿Qué dijeron desde la UBA sobre la quinta Marcha Federal Universitaria?

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), aseguró que el Gobierno acumula una deuda salarial del 32%” con los docentes, a pesar de que este miércoles haya sido sancionado económicamente por la Justicia por el incumplimiento sistemático de la normativa, según la Agencia Noticias Argentinas.

“El cargo testigo que tenemos, que es el de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva, percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111. El nivel de asfixia salarial al que nos están sometiendo llegó a un límite insostenible. Nos deben un 32% de aumento salarial fijado por ley y la pérdida del poder adquisitivo destruye el ingreso de miles de docentes que todos los días sostienen las aulas y los laboratorios de la universidad pública”, señaló Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.

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Paro universitario. Foto: NA

El punto de vista de las organizaciones gremiales

Quienes también se suman a la Marcha Federal Universitaria serán distintas organizaciones políticas y gremiales, como las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la CGT, La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), entre otros.

“Nos movilizamos al Congreso por la educación, la soberanía y la democracia. Confluiremos en la Plaza del Congreso las distintas expresiones y sectores de nuestra sociedad que vienen siendo blanco de las políticas de ajuste y destrucción impulsadas por la gestión de Javier Milei”, indicó la CTA-T.

En la misma línea, el secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, remarcó la importancia de la movilización porque es “fundamental para seguir dando la pelea por la derogación del DNU 70/23”: “Es un decreto que avanza sobre derechos conquistados por nuestro pueblo”, agregó.

“Debilita la protección de los trabajadores y busca imponer un modelo de país que beneficia a los sectores concentrados de la economía mientras castiga a las mayorías populares. No podemos naturalizar que se gobierne por decreto, pasando por encima del debate democrático y de la responsabilidad del Congreso. Por el DNU 70/23 el país avanzó hacia la desregularización de la economía, flexibilización laboral y está dejando a millones de argentinos y argentinas expuestos a los intereses del mercador”, sentenció.

Hugo Cachorro Godoy
Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA-A.

Por su parte, la CGT expresó que la universidad pública “es una conquista histórica del pueblo argentino” y una herramienta “indispensable” para el desarrollo de una Nación “soberana, con igualdad de oportunidades, movilidad social ascendente y trabajo digno”.

Defenderla es democratizar el conocimiento y sostener un proyecto de país que ponga el desarrollo nacional y la justicia social en el centro. Marchamos junto a la comunidad educativa porque la universidad pública es un derecho inapelable en la construcción de un futuro con dignidad y oportunidades para todos y todas”, indicaron desde sus redes sociales.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE, confirmó que los estatales, además de movilizarse este jueves, realizarán un paro por 24 horas porque deben “garantizar que las protestas se multipliquen en todo el país” y aseguró que habrá “expresiones de esta lucha en toda la Argentina”.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE, aseguró que los estatales acompañarán la convocatoria. Foto: NA.

El spot de la UBA para convocar a la marcha

La Universidad Nacional de Buenos Aires lanzó un spot publicitario para convocar a la quinta Marcha Federal Universitaria que declara: “Sin financiamiento no hay ciencia ni educación”. Y agrega que el acto central se dará a las 16 hs en Plaza Congreso.

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