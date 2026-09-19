Marcha de la Bronca: qué dice el documento que se leerá en Plaza de Mayo

Marcha en el Congreso Foto: NA/Prensa Gobernación

Más de 350 organizaciones sociales, sindicales, partidos de izquierda, agrupaciones piqueteras y sectores de trabajadores convocan este sábado a la Marcha de la Bronca, que tendrá su acto central en Plaza de Mayo. Allí se leerá un documento consensuado entre los distintos espacios que participan de la movilización y que plantea un fuerte cuestionamiento al gobierno de Javier Milei.

El texto llama a “derrotar a Milei, su plan y sus cómplices con la huelga general” y sostiene que la movilización expresa “una bronca profunda, nacida frente a tanta desigualdad, tanto atropello y tanta mentira organizada”.

Uno de los principales reclamos está dirigido a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a las centrales sindicales, a las que el documento exige que convoquen a un paro nacional como parte de un plan de lucha que avance hacia una huelga general.

La concentración en la Ciudad de Buenos Aires comenzará a las 15:30 en Plaza Congreso. A las 16, las columnas marcharán por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo, donde está prevista la lectura del documento frente a la Casa Rosada. La convocatoria tendrá además réplicas en más de 30 ciudades del país.

Qué dice el documento que se leerá en la Marcha de la Bronca de hoy sábado 19 de septiembre

Críticas al ajuste y a la situación laboral

Los organizadores sostienen que “cierran 30 mil empresas y se destruyen 300 mil puestos de trabajo, mientras premian a quienes fugan capitales”. A ese diagnóstico suman cuestionamientos por el desfinanciamiento de hospitales y por las políticas que, según plantean, afectan a universidades, docentes y estudiantes.

El texto también menciona la reducción del programa Volver al Trabajo, que según los organizadores alcanzó a 950 mil familias.

En ese contexto, el documento sostiene: “No son errores ni excesos aislados. Es un plan de guerra contra el pueblo trabajador, impulsado por la clase capitalista, los grandes grupos económicos, los bancos, el imperialismo, el Fondo Monetario Internacional y los fondos buitres”.

La caracterización forma parte de la posición política de las organizaciones convocantes y funciona como uno de los argumentos centrales para reclamar un cambio en el rumbo económico.

El pedido de un paro general a la CGT

La CGT ocupa un lugar particular en el documento. Los organizadores cuestionan a la conducción de la central obrera por lo que consideran una falta de respuesta frente a las políticas del Gobierno.

“La burocracia de la CGT negoció a espaldas de las y los trabajadores y terminó entregando la lucha contra la reforma laboral esclavista”, afirma el texto.

A partir de ese planteo, las organizaciones reclaman “un nuevo paro general de la CGT como parte de un verdadero plan de lucha nacional votado en asambleas y plenarios de delegados”.

El documento también incluye a las CTA en el reclamo final y plantea la necesidad de coordinar las distintas protestas desde sindicatos, escuelas, universidades, hospitales y barrios.

Las principales centrales sindicales no participan de manera orgánica de la convocatoria. La movilización es impulsada principalmente por sectores de la izquierda, organizaciones piqueteras y agrupaciones sindicales de base.

Marcha en contra de la Ley de Propiedad Privada. Foto: NA

El documento también apunta contra los gobernadores

Las críticas no están dirigidas únicamente al Gobierno nacional. El texto cuestiona además a los gobernadores y sostiene que mantienen salarios estatales y docentes por debajo de la línea de pobreza y que aplican medidas de ajuste en sus respectivas provincias.

Según el documento, ninguno de esos sectores propone “anular toda la legislación de ajuste y entrega” ni plantea derogar la reforma laboral o dejar de pagar la deuda con el FMI.

Entre los ejemplos mencionados aparece el conflicto de FATE, donde los organizadores cuestionan al Gobierno bonaerense por no haber intervenido para garantizar la continuidad productiva de la planta. También cuestionan la intervención de la Justicia en el conflicto y el desalojo de los trabajadores.

FATE, Garrahan y las luchas que reivindica la convocatoria

El documento busca vincular distintos conflictos laborales y sociales con una misma agenda. Entre ellos menciona a los trabajadores del Hospital Garrahan, a la comisión interna de FATE y al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), además de las movilizaciones universitarias y las protestas de jubilados frente al Congreso.

Sobre estos últimos, el texto destaca: “Miércoles tras miércoles marchan frente al Congreso, enfrentan la represión y muestran que no hay edad para defender la dignidad”.

La convocatoria también llama a participar de una nueva movilización de jubilados el miércoles 23 de septiembre, en el marco del Día del Jubilado.

Reclamos por causas judiciales y trabajadores procesados

Otro de los capítulos del documento está dedicado a las causas judiciales que involucran a trabajadores y dirigentes sindicales. Las organizaciones reclaman la libertad de Eneas Gallo y Milton Tolomeo y el desprocesamiento de “todas y todos los luchadores”.

También rechazan los sumarios contra trabajadores de ATE Garrahan y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), además de los procesos que afectan a delegados de FATE y dirigentes de Ademys.

El documento menciona además a cerca de 200 trabajadores del subte imputados en una causa iniciada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Marcha de Jubilados en el Congreso. FOTO: CLAUDIO FANCHI/ NA.

Qué plantea sobre la deuda y el FMI

El documento plantea de manera explícita: “Luchamos por el no pago de la deuda y la ruptura con el FMI. Que la crisis la paguen quienes se enriquecieron y fugaron capitales”.

La posición forma parte del planteo económico general de las organizaciones, que cuestionan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo vinculan con el programa de ajuste que atribuyen al Gobierno.

Las críticas en política internacional

Las organizaciones denuncian lo que describen como una “incursión militar en Venezuela” impulsada por el gobierno de Donald Trump y cuestionan el bloqueo económico a Cuba. En ese apartado, el texto afirma: “América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos”.

También repudia lo que define como el “genocidio” del Estado de Israel contra el pueblo palestino y reclama la ruptura de relaciones políticas, diplomáticas, comerciales y militares con ese país.

El petitorio final

El documento termina con una serie de reclamos concretos que condensan la posición de las organizaciones convocantes. Entre ellos aparecen:

Aumento de salarios y jubilaciones.

Prohibición de despidos.

Anulación de la reforma laboral.

Reapertura de FATE y reincorporación de sus trabajadores.

No pago de la deuda externa.

Ruptura con el FMI.

Libertad de los trabajadores y militantes procesados.

Convocatoria de la CGT y las CTA a un paro nacional.

Un plan de lucha hacia una huelga general.

El texto también plantea la necesidad de “coordinar desde abajo en cada sindicato, escuela, universidad, hospital y barrio”.

El mensaje sobre los jubilados y la unidad de las protestas

En el tramo final, se vuelve a destacar a los jubilados como uno de los sectores que, según los organizadores, sostuvo una continuidad mayor en las protestas contra las políticas del Gobierno. “Milei los eligió como víctimas privilegiadas de su motosierra, pero ellos respondieron convirtiéndose en luchadores incansables”, sostiene el texto.

El documento cierra con un llamado a unificar las distintas protestas: “Desde esta Plaza abrazamos y apoyamos todas las luchas obreras y populares del país”.

Y agrega: “La unidad no puede ser solamente una consigna: tenemos que construirla en las calles, coordinando desde abajo y rodeando de solidaridad cada conflicto”.

Quiénes convocan a la Marcha de la Bronca

La movilización reúne a más de 350 organizaciones. Entre sus principales referentes aparecen Myriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), y Nicolás del Caño, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e integrante del FIT-U.

También participan los partidos que integran el FIT-U —PTS, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y Partido Obrero—, además de organizaciones piqueteras como el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero.

La convocatoria incluye además agrupaciones sindicales de base, organismos de derechos humanos como el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, centros de estudiantes, asambleas socioambientales y el colectivo de artistas. Entre las organizaciones sindicales mencionadas aparecen ATE del Hospital Garrahan, APyT, Ademys, seccionales de Suteba, la Unión Ferroviaria y la comisión interna de FATE.

En Plaza de Mayo, después de la movilización desde Congreso, está prevista la lectura del documento y un cierre musical con la participación de artistas que adhirieron a la convocatoria, entre ellos Miguel Cantilo, Bersuit y Los Gardelitos.