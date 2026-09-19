Marcha de la Bronca: a qué hora es, dónde será y cuáles son los cortes de tránsito este sábado 19 de septiembre

La Marcha de la Bronca se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre. Foto: Noticias Argentinas

Este sábado 19 de septiembre, se realiza la Marcha de la Bronca, una jornada de protesta de alcance nacional que tendrá su principal concentración en la Ciudad de Buenos Aires. La movilización partirá desde Plaza Congreso y tendrá como destino Plaza de Mayo, donde está previsto un acto frente a la Casa Rosada.

La concentración principal comenzará a las 15.30 en Plaza Congreso, mientras que a las 16 las columnas comenzarán a avanzar por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. La cabecera de la movilización se reunirá desde las 15 en Avenida de Mayo y San José.

La convocatoria reúne a organizaciones de izquierda, agrupaciones piqueteras independientes, sectores sindicales, estudiantes, organismos de derechos humanos, jubilados, asambleas socioambientales y territoriales y colectivos de artistas. También habrá movilizaciones en más de 30 ciudades del país.

Marcha de la Bronca: cuál es el recorrido

El recorrido principal será desde Plaza Congreso por Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo.

La cabecera se concentrará desde las 15 en Avenida de Mayo y San José. Allí se ubicarán organismos de derechos humanos, entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, seguidos por organizaciones estudiantiles y socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles. Luego se ubicarán organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas que participan de la convocatoria.

La Coordinadora Sindical Clasista tendrá una concentración desde las 15 en Avenida de Mayo y Callao y también avanzará hacia Plaza de Mayo. De acuerdo con la organización prevista, algunas columnas podrían utilizar Diagonal Norte y Diagonal Sur según cómo avance la movilización.

A qué hora empieza la Marcha de la Bronca

15:00: concentración de la cabecera en Avenida de Mayo y San José.

15:00: concentración de la Coordinadora Sindical Clasista en Avenida de Mayo y Callao.

15:30: concentración principal en Plaza Congreso.

16:00: inicio de la marcha hacia Plaza de Mayo.

Por la tarde: llegada de las columnas a Plaza de Mayo, lectura del documento unitario y cierre musical.

El horario de llegada dependerá del avance de las distintas columnas y de la cantidad de personas que participen de la movilización.

Estos serán los cortes por la Marcha de la Bronca de este sábado 18 de septiembre. Foto: Canal 26

Marcha de la Bronca: cuáles son los cortes de tránsito

El operativo afectará principalmente el área comprendida entre Congreso, Avenida de Mayo y Plaza de Mayo. A diferencia de una obra o un evento con cortes establecidos durante todo el día, las restricciones vinculadas con la movilización podrán avanzar de manera progresiva a medida que las columnas se desplacen.

Los principales puntos que deberán tener en cuenta quienes circulen por el centro porteño son:

Avenida de Mayo y San José: concentración de la cabecera desde las 15.

Plaza Congreso: concentración principal desde las 15:30.

Avenida de Mayo: afectación progresiva desde las 16 por el desplazamiento de las columnas hacia Plaza de Mayo.

Plaza de Mayo: destino final de la movilización y zona del acto.

Diagonal Norte y Diagonal Sur: podrían registrar afectaciones si las columnas utilizan esas vías para ingresar a Plaza de Mayo.

El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció un operativo especial en las zonas de Congreso y Plaza de Mayo, con aplicación del protocolo antipiquetes y refuerzo de los vallados.

La Resolución 943/2023, que establece el protocolo de actuación de las fuerzas federales ante determinadas situaciones vinculadas con cortes de tránsito -llamado protocolo antipiquete- será el marco del dispositivo anunciado por el Gobierno.

Marcha de la Bronca: qué reclaman los manifestantes

La convocatoria tiene como eje el rechazo a las políticas económicas y sociales del gobierno de Javier Milei. Entre los principales reclamos planteados por las organizaciones aparecen:

Salarios y jubilaciones

Despidos

Endeudamiento de las familias

Tarifas de los servicios públicos

Reclamo por leyes aprobadas por el Congreso

Situación de la salud pediátrica

Discapacidad

Financiamiento universitario

Restitución del programa Volver al Trabajo

Devolución de alimentos para sectores sociales y un paro general

Plan de lucha de las centrales sindicales

“Proponemos transformar la bronca en organización y movilización para que los sindicatos dejen su pasividad y organicen un verdadero plan de lucha hasta terminar con todo el nefasto plan de Milei y sus cómplices”, planteó Myriam Bregman.

Por su parte, Nicolás del Caño vinculó la convocatoria con las protestas anteriores contra las políticas del Gobierno y sostuvo: “La jornada de lucha se organiza después del logro que tuvimos cuando derrotamos en las calles la ley de Extranjerización de las Tierras, y cada día se suman más organizaciones en todo el país”.

También participarán sectores piqueteros independientes en ese marco, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, señaló: “El próximo sábado miles de piqueteros independientes marcharemos junto a trabajadores, jubilados, jóvenes, mujeres y familias endeudadas porque la bronca no se aguanta más. Marchamos por la devolución de los alimentos, la restitución del programa Volver al Trabajo, la huelga general y por fuera Milei”.

Empleados del gobierno porteño retiran las vallas que se habían instalado en el perímetro del Congreso, Agencia NA

Qué organizaciones participan en la Marcha de la Bronca

Entre los espacios que participan aparecen sectores del Frente de Izquierda, el MST, el PTS, organizaciones piqueteras independientes, organismos de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles, colectivos feministas, organizaciones socioambientales y sectores de trabajadores.

La convocatoria también sumó adhesiones de trabajadores y organizaciones de distintos sectores, mientras que las principales centrales sindicales -CGT, las dos CTA y UTEP- no participan de manera orgánica de la movilización. Algunos sectores y organizaciones que integran esos espacios sí participan de manera individual.

Qué va a pasar en Plaza de Mayo

Una vez que las columnas lleguen a Plaza de Mayo, está prevista la lectura de un documento unitario con los principales reclamos de la convocatoria.

El texto plantea cuestionamientos al programa económico y político del Gobierno con referencias a la situación social, la pobreza, los despidos y el funcionamiento de distintos sectores de la economía.

El cierre incluirá una actividad musical con participación de artistas que adhirieron a la convocatoria entre quienes expresaron su respaldo aparecen Miguel Cantilo, autor de La marcha de la bronca, además de los actores Carlos Belloso, Mirta Busnelli y Katja Alemán, y las bandas Bersuit y Los Gardelitos, entre otros

Por qué se llama “Marcha de la Bronca”

El nombre de la movilización retoma el título de La marcha de la bronca, la canción compuesta por Miguel Cantilo e interpretada por el dúo Pedro y Pablo, integrado por Cantilo y Jorge Durietz.

El tema fue publicado en 1970 en el álbum Yo vivo en esta ciudad, y quedó asociado a las expresiones de crítica social y política de aquella época. Más de cinco décadas después, el mismo nombre fue elegido para esta convocatoria nacional contra las políticas del actual Gobierno.