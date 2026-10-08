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La CGT marchó en “defensa de la industria nacional”: “Proponemos otra idea de sociedad”

La Central Obrera movilizó al edificio del ex Ministerio de Industria bajo el lema “las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”. “No hay libertad sin Justicia Social”, aseguraron.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Marcha de la CGT al ex Ministerio de Industria.
Marcha de la CGT al ex Ministerio de Industria. Foto: NA
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La CGT marchó hacia el edificio del ex Ministerio de Industria en “defensa de la industria nacional” y difundió un duro documento contra la gestión Milei.

Bajo el lema “las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, la marcha finalizó con discursos de cada uno de los miembros del triunvirato de la conducción: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

Marcha de la CGT al ex Ministerio de Industria.
Marcha de la CGT al ex Ministerio de Industria. Foto: NA

Poco antes del inicio de la marcha, la central obrera publicó un documento en el que aseguró que el Gobierno Nacional lleva adelante un modelo político, económico y social “monitoreado” por el Fondo Monetario Internacional “en función de intereses que no son los nuestros”.

“Están destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos”, manifestó la CGT.

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En la misma línea, explicaron que las consecuencias del plan de ajuste implementado por el Gobierno Nacional “son claras y están a la vista”, debido a que la situación social es “angustiante” con un aumento notable en la “pobreza y la marginalidad”.

Asimismo, indicaron que “cientos de miles de hogares” sufren, actualmente, “carencias alimentarias severas” y que la mayoría de las familias de clase media mantienen deudas que disparan “graves alarmas en materia de salud mental”.

Marcha de la CGT al ex Ministerio de Industria.
Marcha de la CGT al ex Ministerio de Industria. Foto: NA

“Hay jubiladas y jubilados en condiciones de precariedad existencial que no pueden comprar siquiera sus medicamentos; personas con discapacidad sin atención; desfinanciamiento del sistema de salud, del sistema educativo, de la investigación científica, de la obra pública, de la infraestructura vial y del transporte. En definitiva, un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia”, aseguraron.

Para finalizar, señalaron que la movilización de este jueves se realizó con el fin de “visibilizar” la realidad del sector productivo y “alertar sobre la difícil situación que atraviesa”, sobre todo en las las PyMEs, que son “el principal sostén del empleo”.

Marcha de la CGT al ex Ministerio de Industria.
Marcha de la CGT al ex Ministerio de Industria. Foto: NA

“Frente a estas propuestas del ‘sálvese quien pueda’, proponemos otra idea de sociedad, donde la dignidad del trabajo, como experiencia solidaria de intercambio y colaboración, siga siendo una construcción colectiva a favor del bien común y del desarrollo personal y familiar, en el marco de una comunidad integrada. Porque no hay libertad sin Justicia Social”, concluyeron.

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