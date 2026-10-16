Ni Villarruel ni Caputo: Lilia Lemoine reveló a quién quiere como compañero de fórmula de Milei en las elecciones presidenciales de 2027

Lilia Lemoine confesó que le ilusionaría la fórmula presidencial Milei- Bullrich. Foto: NA

Este viernes 16 de octubre, Lilia Lemoine, confesó a quién quiere como compañera de fórmula de Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La diputada nacional por La Libertad Avanza dijo que “le agradaría” que la fórmula presidencial para las elecciones 2027 sea encabezada por el actual presidente y Patricia Bullrich.

Lemoine estuvo de invitada en Infobae al Amanecer, donde le preguntaron si le gustaría una fórmula Milei- Bullrich, a lo que la libertaria respondió: “A mí me agradaría, sí. Me gustaría. No sé qué va a querer hacer Patricia pero la verdad que a mí me ilusionaría una fórmula así”.

Lilia Lemoine reveló que le gustaría que ambos sean compañeros de fórmula de cara a las elecciones de 2027.

En otro tramo de la entrevista con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Maia Jastreblansky, la diputada se refirió a la quinta marcha federal universitaria en reclamo a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que terminó con incidentes este jueves 15 de octubre.

Cuando salía del Congreso, Lemoine fue abordada por un grupo de manifestantes que comenzó a gritarle en la cara. “Obviamente, a mí me reconocen. Se acerca una chica y me empieza a insultar”, comenzó diciendo la legisladora.

La diputada aseguró que, aunque hubo un grupo que participó de la marcha de manera pacífica, también estaban los que fueron con “una dinámica organizada”. Por otro lado, planteó que vio pocos estudiantes. “Empezaban a llegar personas de municipalidades, que salieron organizadas de los consejos deliberantes y algunas universidades de la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad vi muy poco estudiante ahí”, expresó Lemoine.

En medio de rumores por sus diferencias, Javier Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos

El pasado 9 de octubre, el presidente recibió en la Quinta de Olivos a la jefa de bloque de La Libertad Avanza luego de que ella se mostrara en desacuerdo sobre el rumbo económico del Gobierno. “Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, escribió la senadora en su cuenta de X.

Por su parte, Milei compartió la foto del encuentro en su cuenta de Instagram y escribió: “Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”.

El encuentro duró más de dos horas y tuvo lugar luego de una serie de declaraciones de la senadora en las que dejó en claro sus diferencias con la estrategia del oficialismo, en especial en lo que refiere al tratamiento de la Ley de Tierras, la situación del DNU 70/2023 y decisiones relacionadas con el Presupuesto 2027, como los recortes en Discapacidad.