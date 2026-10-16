comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Ni Villarruel ni Caputo: Lilia Lemoine reveló a quién quiere como compañero de fórmula de Milei en las elecciones presidenciales de 2027

La diputada libertaria dijo que le ilusionaría que el presidente y la senadora vayan en búsqueda de la reelección de La Libertad Avanza.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lilia Lemoine
Lilia Lemoine confesó que le ilusionaría la fórmula presidencial Milei- Bullrich. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Este viernes 16 de octubre, Lilia Lemoine, confesó a quién quiere como compañera de fórmula de Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La diputada nacional por La Libertad Avanza dijo que “le agradaría” que la fórmula presidencial para las elecciones 2027 sea encabezada por el actual presidente y Patricia Bullrich.

Lemoine estuvo de invitada en Infobae al Amanecer, donde le preguntaron si le gustaría una fórmula Milei- Bullrich, a lo que la libertaria respondió: “A mí me agradaría, sí. Me gustaría. No sé qué va a querer hacer Patricia pero la verdad que a mí me ilusionaría una fórmula así”.

Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: NA.
Lilia Lemoine reveló que le gustaría que ambos sean compañeros de fórmula de cara a las elecciones de 2027.

En otro tramo de la entrevista con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Maia Jastreblansky, la diputada se refirió a la quinta marcha federal universitaria en reclamo a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que terminó con incidentes este jueves 15 de octubre.

Cuando salía del Congreso, Lemoine fue abordada por un grupo de manifestantes que comenzó a gritarle en la cara. “Obviamente, a mí me reconocen. Se acerca una chica y me empieza a insultar”, comenzó diciendo la legisladora.

Contenido Recomendado

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

Máximo Kirchner celebró el Día de la Independencia en Carmen de Areco.

Axel Kicillof planteó construir una alternativa política de cara a las elecciones de 2027:“Cuenten conmigo”

Axel Kicillof cerró el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda.

La diputada aseguró que, aunque hubo un grupo que participó de la marcha de manera pacífica, también estaban los que fueron con “una dinámica organizada”. Por otro lado, planteó que vio pocos estudiantes. “Empezaban a llegar personas de municipalidades, que salieron organizadas de los consejos deliberantes y algunas universidades de la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad vi muy poco estudiante ahí”, expresó Lemoine.

En medio de rumores por sus diferencias, Javier Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos

El pasado 9 de octubre, el presidente recibió en la Quinta de Olivos a la jefa de bloque de La Libertad Avanza luego de que ella se mostrara en desacuerdo sobre el rumbo económico del Gobierno. “Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, escribió la senadora en su cuenta de X.

Por su parte, Milei compartió la foto del encuentro en su cuenta de Instagram y escribió: “Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”.

El encuentro duró más de dos horas y tuvo lugar luego de una serie de declaraciones de la senadora en las que dejó en claro sus diferencias con la estrategia del oficialismo, en especial en lo que refiere al tratamiento de la Ley de Tierras, la situación del DNU 70/2023 y decisiones relacionadas con el Presupuesto 2027, como los recortes en Discapacidad.

Elecciones 2027Javier MileiLilia LemoinePatricia Bullrich
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. El FMI recortó la previsión para 2026, pero espera una aceleración de la economía argentina en 2027

    El FMI recortó la previsión para 2026, pero espera una aceleración de la economía argentina en 2027

  2. Murió Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza

    Murió Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza

  3. Impactantes imágenes de las inundaciones en Tailandia:el agua llegó al aeropuerto de Bangkok

    Impactantes imágenes de las inundaciones en Tailandia: el agua llegó al aeropuerto de Bangkok

  4. Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos:la frase de la senadora en medio los rumores por sus diferencias con el Gobierno

    Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos: la frase de la senadora en medio los rumores por sus diferencias con el Gobierno

  5. Desde Estados Unidos, Javier Milei ratificó su apoyo a Bolsonaro:“Ahora vamos a sacar a patadas al comunista dictador de Brasil”

    Desde Estados Unidos, Javier Milei ratificó su apoyo a Bolsonaro: “Ahora vamos a sacar a patadas al comunista dictador de Brasil”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Ni Villarruel ni Caputo:Lilia Lemoine reveló a quién quiere como compañero de fórmula de Milei en las elecciones presidenciales de 2027

Lilia Lemoine

El FMI recortó la previsión para 2026, pero espera una aceleración de la economía argentina en 2027

Miguel Ángel Pichetto exigió el cumplimiento de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario

Marcha universitaria:la UBA exigió identificar a los responsables de los incidentes y cumplir la ley de financiamiento

Economía

El Gobierno anunció un superávit fiscal en septiembre y dijo que cumplió con la Ley de Financiamiento Universitario

Luis Caputo en en el Cambras Business Day, un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña

Inflación mayorista de septiembre 2026:subió 3,2% y el petróleo presiona sobre el precio de la nafta

Es socia de TikTok y Paypal y busca imponerse en el negocio cripto:la nueva fintech china que crece en Argentina

En un contexto desfavorable, caen los bonos argentinos y el riesgo país sube por sexto día consecutivo

Internacionales

Asumió como portavoz de Trump, dio una sola conferencia de 14 minutos y perdió su cargo a los 5 días:“Si yo fuera tú, me lo replantearía”

Trump junto a Zacharia.

En plena recuperación de su operación del pulmón, el Papa León XIV habló con Putin y pidió un alto el fuego para llevar ayuda humanitaria a Ucrania

Barack Obama:“La ciudadanía de Israel tiene que replantearse cómo van a vivir sus hijos y nietos en esta región”

El Vaticano puso en duda el próximo viaje de León XIV:qué dijo Pietro Parolin sobre su salud