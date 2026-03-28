Lilia Lemoine Foto: NA

En una maniobra estratégica para consolidar el control legislativo, el oficialismo avanza en una reconfiguración de las comisiones en el Congreso. Bajo la coordinación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en sintonía con referentes como Martín Menem y la senadora Patricia Bullrich, el Gobierno busca instalar a figuras del núcleo duro libertario en puestos de fiscalización y gestión crítica.

El movimiento más destacado del Ejecutivo es la postulación de Lilia Lemoine para presidir la Comisión de Juicio Político, un órgano de alta sensibilidad institucional. En paralelo, el armado apunta a que Sebastián Pareja, actual referente de confianza de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, encabece la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Esta última definición generó cortocircuitos con el PRO, ya que el bloque liderado por Cristian Ritondo aspiraba a conducir dicha comisión tras un presunto acuerdo previo. Cabe resaltar que la Bicameral es un órgano vital de 14 miembros que audita el presupuesto de los espías y por donde pasará la Reforma de Inteligencia que Javier Milei enviará próximamente al Congreso.

Sebastián Pareja y Karina Milei en Mar del Plata. Foto: X @SPareja_

Días atrás, La Libertad Avanza logró desplazar a la oposición de comisiones que le generaron contratiempos políticos en el pasado, como Salud y Discapacidad, donde se debatieron leyes sensibles como el financiamiento del Hospital Garrahan. Con el jujeño Manuel Quintar en Salud y Gerardo Huesen en Discapacidad, el oficialismo ahora maneja los tiempos del debate.

“No vamos a clausurar los debates”, afirmó Quintar a TN, aunque en la práctica, la presidencia de comisión es la que decide qué proyectos se ponen en consideración y cuándo. Además, esta semana, el oficialismo ratificó su dominio en otras tres áreas clave:

Defensa: bajo la conducción de Carlos Zapata.

Finanzas: presidida por Santiago Pauli.

Intereses Marítimos: encabezada por César Treffinger, quien tendrá un rol central en la futura licitación de la Hidrovía.

En la Cámara Alta, la estrategia del oficialismo replica el modelo de Diputados asegurando las comisiones de gestión directa:

Presupuesto y Hacienda: Agustín Monteverde.

Legislación General: Nadia Márquez.

Relaciones Exteriores: Francisco Paoltroni.

Asuntos Constitucionales: Agustín Coto.

Además, los libertarios mantienen el control de la estratégica Comisión de Acuerdos con Juan Carlos Pagotto y Trabajo y Previsión Social con Carmen Álvarez Rivero. La gran incógnita sigue siendo la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de analizar los DNU del Ejecutivo, cuya definición formal se espera para los primeros días de abril.