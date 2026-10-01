Patricia Bullrich, sobre la Ley de Tierras: “¿Para qué vas a mandar un proyecto si todavía está en la Justicia?”

La senadora se refirió a la reciente decisión tomada por el Gobierno sobre la Ley de Tierras. Foto: Noticias Argentinas

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó la estrategia del Gobierno en torno a la Ley de Tierras y consideró que el oficialismo debería haber esperado el pronunciamiento de la Justicia antes de avanzar con un nuevo proyecto en el Congreso. “¿Para qué vas a mandar un proyecto si todavía está en la Justicia?”, planteó.

Las declaraciones fueron realizadas antes de su presentación en el 62° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, y se produjeron después de que la Corte Suprema revocara un fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras mediante el artículo 154 del DNU 70/2023.

Patricia Bullrich habló sobre la Ley de Tierras antes de disertar en el Coloquio de IDEA

Bullrich explicó que mientras un decreto permanece bajo análisis judicial, avanzar en paralelo con una ley sobre el mismo tema puede generar un escenario legislativo adverso para el propio oficialismo. “Cuando uno tiene un DNU en marcha, lo que tiene es un instrumento legal dictado por el Gobierno. Mientras ese decreto está en marcha en la Justicia, si uno discute una ley, y esa ley no se aprueba, está tapando su propio instrumento legal”, sostuvo.

En ese sentido, la senadora consideró que “estas cosas hay que pensarlas dos veces” y calificó de apresurado el intento de impulsar la iniciativa antes de que la Justicia resolviera el planteo sobre el régimen de tierras. También señaló que la Corte había aclarado que su reciente sentencia no se pronunció sobre la constitucionalidad del sistema.

Qué dijo la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras

El máximo tribunal difundió este jueves una aclaración sobre el alcance de su fallo en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y remarcó que la sentencia resolvió solamente una cuestión procesal: la legitimación de esa asociación para solicitar una medida cautelar.

La Corte precisó además que su decisión no afecta otras medidas cautelares con el mismo objeto que continúan en trámite y que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen puede presentar un nuevo planteo judicial.

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Foto: prensa.

El fallo tampoco impide que el Congreso continúe tratando el artículo 154 del DNU 70/2023, según aclaró el propio tribunal. La disposición derogó la Ley 26.737, que establecía restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La postura de Bullrich se suma así al debate dentro del oficialismo sobre qué estrategia adoptar frente al régimen de tierras, después de que el capítulo sobre extranjerización fuera retirado en agosto del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ante la falta de apoyo suficiente en el Senado.