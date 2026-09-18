Nuevo gesto de Patricia Bullrich: tras críticas al interior del Gobierno, publicó un video con una canción de Lali Espósito

Patricia Bullrich Foto: Captura video

En medio de un clima de debate interno por la elaboración del Presupuesto 2027, Patricia Bullrich volvió a quedar en el centro de la escena política luego de compartir un video en redes sociales que rápidamente generó repercusión. La publicación no pasó desapercibida debido a un detalle particular: las imágenes estuvieron acompañadas por la canción ”No me importa", uno de los temas más populares de Lali Espósito.

El mensaje fue interpretado por muchos usuarios como una señal política en medio de las diferencias que surgieron por distintos puntos del proyecto presupuestario presentado en los últimos días. Horas antes de la publicación, la funcionaria había expresado su malestar por los ajustes previstos en áreas sensibles, especialmente aquellos vinculados a políticas de discapacidad.

La combinación de música, política y redes sociales volvió a demostrar el impacto que pueden tener los gestos simbólicos en la conversación pública, especialmente cuando provienen de una de las figuras más relevantes del oficialismo.

El video que generó repercusión en redes

La grabación muestra a Patricia Bullrich en un entorno laboral, desarrollando distintas actividades de gestión, revisando documentos y manteniendo reuniones de trabajo. Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención fue la elección musical.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

Mientras transcurren las imágenes, suena de fondo “No me importa”, una canción ampliamente conocida dentro del repertorio de Lali Espósito. El contraste entre el contenido institucional del video y el mensaje que transmite el tema musical desencadenó múltiples interpretaciones por parte de usuarios y dirigentes políticos.

En pocas horas, la publicación comenzó a replicarse en distintas plataformas digitales y se convirtió en uno de los temas más comentados del día dentro de la agenda política argentina.

Las diferencias por el Presupuesto 2027

La aparición del video se produjo poco después de que la dirigente manifestara públicamente su desacuerdo con algunos aspectos del Presupuesto 2027, especialmente aquellos relacionados con partidas destinadas al área de discapacidad.

El debate presupuestario se convirtió en uno de los principales focos de discusión dentro del espacio gobernante y abrió una nueva etapa de negociaciones sobre el destino de los recursos estatales para el próximo año.

Patricia Bullrich anunció los cambios en el proyecto de la Ley de Tierras. Foto: NA

Analistas políticos interpretaron que la difusión del material audiovisual podría leerse como una forma de reforzar una posición propia frente a decisiones que han generado controversias durante las últimas jornadas.

Mientras continúan las discusiones en torno al Presupuesto 2027, el video compartido por la dirigente sigue generando análisis sobre su verdadero significado. Lo cierto es que la combinación entre actualidad política, redes sociales y cultura popular volvió a producir un fenómeno de alto impacto mediático.