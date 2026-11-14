Jordi Cruz, chef de España: “Las verduras que crecen bajo tierra van en agua fría y las demás, en agua hirviendo” Foto: Gemini

Cocinar verduras parece fácil, pero hay detalles que pueden marcar la diferencia. El chef español Jordi Cruz compartió un método para elegir la temperatura del agua según el origen de cada vegetal: las que crecen bajo tierra van en agua fría, mientras que las de superficie se cocinan mejor en agua hirviendo.

“La tierra te dice cómo cocinar”, resumió Cruz en sus redes sociales. No es una regla complicada, sino una cuestión de observar dónde crece cada alimento antes de ponerlo en la olla.

Qué verduras se cocinan desde agua fría

El primer grupo incluye raíces, bulbos y tubérculos: papas, zanahorias, batatas, remolachas, nabos y cebollas. Para estos ingredientes, Cruz recomienda comenzar la cocción con agua fría y agregar sal desde el principio.

El chef explicó que el aumento gradual de la temperatura permite que el calor llegue de manera pareja al interior del alimento. Así se evita que la parte exterior se cocine demasiado rápido mientras el centro queda duro.

Jordi Cruz. Foto: Captura de pantalla

“Queremos una cocción muy uniforme”, señaló Cruz. Además, sugirió incorporar unos 12 gramos de sal al agua para acompañar el proceso.

Qué verduras van en agua hirviendo

La recomendación cambia para los vegetales que crecen por encima de la tierra. En este grupo aparecen las verduras de hojas como espinaca y acelga; las crucíferas como brócoli, coliflor y repollo; y otras hortalizas como zapallito, tomate y berenjena.

En estos casos, el chef aconseja esperar a que el agua hierva antes de incorporar los alimentos. El objetivo es que reciban un golpe de calor desde el comienzo, en vez de calentarse lentamente junto con el agua.

“Queremos sellar su superficie, mantener y fijar su color y cuidar sus nutrientes”, indicó Cruz. Por eso, la indicación es clara: “Agua hirviendo, también con un poquito de sal”.

El contacto con el agua caliente ayuda a conservar mejor el color y la textura de estas verduras, además de evitar que pierdan sabor durante una cocción prolongada.

El truco fácil para recordar antes de cocinar

La regla de Jordi Cruz se resume en una observación simple: mirar dónde crece el alimento. Si se desarrolla debajo de la tierra, conviene empezar con agua fría; si crece en la superficie, es mejor incorporarlo cuando el agua ya está hirviendo.

Un cambio pequeño en la preparación puede ayudar a conseguir verduras con mejor textura y una cocción más pareja, sin necesidad de ingredientes especiales ni técnicas difíciles.