comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Jordi Cruz Mas, cocinero español de 48 años: “Para que las galletitas del bote no queden blandurrias, hay que poner un trocito de pan”

El reconocido chef y jurado de MasterChef España compartió un sencillo consejo para conservarlas crocantes durante más tiempo. Qué recomiendan los especialistas.

Canal 26 | Cocina
Por Canal 26 | Cocina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Galletitas en un bote.
El consejo de Cruz ofrece una alternativa doméstica cuya eficacia puede depender del tipo de pan y de las condiciones del recipiente. Foto: Google Gemini.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El reconocido cocinero español Jordi Cruz Mas, de 48 años, compartió en su cuenta oficial de Instagram un truco doméstico para evitar que las galletitas se ablanden y pierdan su textura crujiente. El chef, conocido por su participación como jurado de MasterChef España, recomienda colocar un pequeño trozo de pan dentro del recipiente donde se guardan, sin que entre en contacto directo con ellas. “Para que las galletitas del bote no queden blandurrias, hay que poner un trocito de pan”, aseguró.

El truco de Jordi Cruz para que las galletitas no se ablanden

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 2,5 millones de seguidores, Cruz explicó cómo aplicar este consejo con elementos que suelen encontrarse en cualquier cocina.

“Guarda las galletas en un recipiente hermético y coloca un pequeño trozo de pan en la parte superior, sin que tenga que estar en contacto directo con ellas”, indicó el cocinero.

El reconocido cocinero español Jordi Cruz Mas, de 48 años, compartió en su cuenta oficial de Instagram un truco doméstico para evitar que las galletitas se ablanden y pierdan su textura crujiente.
El reconocido cocinero español Jordi Cruz Mas, de 48 años, compartió en su cuenta oficial de Instagram un truco doméstico para evitar que las galletitas se ablanden y pierdan su textura crujiente. Foto: Google Gemini.

Según su explicación, el pan absorberá parte de la humedad del interior del recipiente, ayudando a preservar la textura de las galletitas.

Contenido Recomendado

Diego Fernández, ingeniero químico, explicó el secreto para lavar los trapos de cocina:“Primero hay que desengrasar”

Cómo limpiar correctamente un trapo de cocina, según expertos

Laura García, experta en limpieza y sustentabilidad:“Hay productos 100% ecológicos para mantener la tabla de madera siempre impecable”

Como limpiar bien las tablas de madera

“Un gesto muy sencillo para evitar que las galletas se ablanden y disfrutarlas como recién abiertas”, aseguró en la publicación.

El procedimiento no requiere ingredientes especiales ni modificar la preparación de las galletitas. La propuesta consiste en aprovechar las características del pan para controlar la humedad durante el almacenamiento.

Por qué las galletitas pierden su textura crujiente

La humedad es uno de los principales factores que afectan la conservación de las galletitas secas. Cuando absorben agua del ambiente, pueden perder su firmeza y adquirir una consistencia más blanda.

El centro científico Exploratorium, de San Francisco, explica que el azúcar presente en estos productos tiene propiedades higroscópicas, es decir, puede atraer humedad.

Sin embargo, existe una particularidad en el consejo de Cruz. King Arthur Baking, empresa especializada en repostería, advierte que el pan fresco puede liberar humedad dentro de un recipiente cerrado.

Por ese motivo, recomienda utilizarlo para conservar galletitas originalmente blandas, mientras que las variedades crocantes necesitan mantenerse alejadas de fuentes de humedad.

Una guía educativa de Kansas State University, en cambio, contempla el uso de pan para absorber humedad cuando el ambiente es especialmente húmedo. Estas recomendaciones muestran que el resultado puede variar según las condiciones de almacenamiento.

Cómo guardar correctamente las galletitas para que duren más tiempo

Más allá del truco compartido por Jordi Cruz, los especialistas coinciden en que la forma de almacenar las galletitas influye directamente en su textura.

King Arthur Baking recomienda separar las variedades blandas de las crocantes, ya que las primeras pueden transferir humedad a las segundas cuando comparten un mismo recipiente.

También conviene considerar las condiciones ambientales. En lugares húmedos, un envase bien cerrado puede ayudar a impedir que las galletitas secas absorban agua del exterior.

Por su parte, Exploratorium aconseja conservar cada variedad por separado para evitar intercambios de humedad que modifiquen sus características originales.

De esta manera, el consejo de Cruz ofrece una alternativa doméstica cuya eficacia puede depender del tipo de pan y de las condiciones del recipiente. Para preservar las galletitas crocantes, la recomendación más consistente es protegerlas de la humedad y evitar mezclarlas con productos de textura blanda.

CocinaChef
Canal 26 | Cocina
Canal 26 | Cocina

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más destacadas de gastronomía, cocina casera y sabores internacionales. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

A días del recambio del Consejo de la Magistratura, se aprobaron más de 70 ternas para cubrir cargos claves y dar respuesta al conflicto de las vacantes

Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura.

El Senado dio dictamen al nuevo proyecto de Discapacidad:tras la aprobación en Diputados, busca convertirlo en ley el 19 de noviembre

Milei no asistió a la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni cenará con los reyes de España:el giro inesperado en su agenda

Kicillof destacó el mensaje del Papa León XIV y anticipó una movilización masiva en Luján:“No podemos naturalizar la crueldad”

Economía

El Gobierno retiró la Ley de Competitividad Financiera en medio del debate por el impuesto a los Cedear

Javier Milei y Luis Caputo

En una jornada positiva para Wall Street tras la derrota de Trump, el riesgo país argentino volvió a subir y alcanzó el valor más alto del año

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026:cuál es el nuevo límite de ingresos

El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de ley que proponía cobrar Ganancias por la venta de Cedear

Internacionales

No habrá alcalde argentino en Miami:el revés en las urnas para Alberto Zaltzberg, el porteño que competía en las midterms de EEUU

Alberto Zaltzberg

Midterms USA 2026:Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

Elecciones de medio término en Estados Unidos:las 5 claves que explican la derrota de Donald Trump y qué se viene para su Gobierno

En 2016, Polonia lanzó un subsidio mensual por cada hijo:10 años después, proyecta 3,6 millones de casas vacías a pesar de que aumentó el pago a las familias