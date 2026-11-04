Jordi Cruz Mas, cocinero español de 48 años: “Para que las galletitas del bote no queden blandurrias, hay que poner un trocito de pan”

El consejo de Cruz ofrece una alternativa doméstica cuya eficacia puede depender del tipo de pan y de las condiciones del recipiente. Foto: Google Gemini.

El reconocido cocinero español Jordi Cruz Mas, de 48 años, compartió en su cuenta oficial de Instagram un truco doméstico para evitar que las galletitas se ablanden y pierdan su textura crujiente. El chef, conocido por su participación como jurado de MasterChef España, recomienda colocar un pequeño trozo de pan dentro del recipiente donde se guardan, sin que entre en contacto directo con ellas. “Para que las galletitas del bote no queden blandurrias, hay que poner un trocito de pan”, aseguró.

El truco de Jordi Cruz para que las galletitas no se ablanden

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 2,5 millones de seguidores, Cruz explicó cómo aplicar este consejo con elementos que suelen encontrarse en cualquier cocina.

“Guarda las galletas en un recipiente hermético y coloca un pequeño trozo de pan en la parte superior, sin que tenga que estar en contacto directo con ellas”, indicó el cocinero.

El reconocido cocinero español Jordi Cruz Mas, de 48 años, compartió en su cuenta oficial de Instagram un truco doméstico para evitar que las galletitas se ablanden y pierdan su textura crujiente. Foto: Google Gemini.

Según su explicación, el pan absorberá parte de la humedad del interior del recipiente, ayudando a preservar la textura de las galletitas.

“Un gesto muy sencillo para evitar que las galletas se ablanden y disfrutarlas como recién abiertas”, aseguró en la publicación.

El procedimiento no requiere ingredientes especiales ni modificar la preparación de las galletitas. La propuesta consiste en aprovechar las características del pan para controlar la humedad durante el almacenamiento.

Por qué las galletitas pierden su textura crujiente

La humedad es uno de los principales factores que afectan la conservación de las galletitas secas. Cuando absorben agua del ambiente, pueden perder su firmeza y adquirir una consistencia más blanda.

El centro científico Exploratorium, de San Francisco, explica que el azúcar presente en estos productos tiene propiedades higroscópicas, es decir, puede atraer humedad.

Sin embargo, existe una particularidad en el consejo de Cruz. King Arthur Baking, empresa especializada en repostería, advierte que el pan fresco puede liberar humedad dentro de un recipiente cerrado.

Por ese motivo, recomienda utilizarlo para conservar galletitas originalmente blandas, mientras que las variedades crocantes necesitan mantenerse alejadas de fuentes de humedad.

Una guía educativa de Kansas State University, en cambio, contempla el uso de pan para absorber humedad cuando el ambiente es especialmente húmedo. Estas recomendaciones muestran que el resultado puede variar según las condiciones de almacenamiento.

Cómo guardar correctamente las galletitas para que duren más tiempo

Más allá del truco compartido por Jordi Cruz, los especialistas coinciden en que la forma de almacenar las galletitas influye directamente en su textura.

King Arthur Baking recomienda separar las variedades blandas de las crocantes, ya que las primeras pueden transferir humedad a las segundas cuando comparten un mismo recipiente.

También conviene considerar las condiciones ambientales. En lugares húmedos, un envase bien cerrado puede ayudar a impedir que las galletitas secas absorban agua del exterior.

Por su parte, Exploratorium aconseja conservar cada variedad por separado para evitar intercambios de humedad que modifiquen sus características originales.

De esta manera, el consejo de Cruz ofrece una alternativa doméstica cuya eficacia puede depender del tipo de pan y de las condiciones del recipiente. Para preservar las galletitas crocantes, la recomendación más consistente es protegerlas de la humedad y evitar mezclarlas con productos de textura blanda.