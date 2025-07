Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

No te quedes afuera de los festejos: cómo activar el “modo Día del Amigo” en WhatsApp con un diseño personalizado

Con motivo del Día de la Amistad, los usuarios de Android pueden personalizar el ícono de WhatsApp con una imagen alusiva a la fecha. El cambio se realiza mediante una app externa y no afecta el funcionamiento del servicio.

Modo "Día del Amigo" en WhatsApp. Foto: Pexels.

Este 20 de julio se celebra en Argentina el Día del Amigo, una fecha que, aunque no es oficial, se convirtió en una de las más queridas por su valor simbólico y afectivo. En tiempos en que los vínculos también transitan el plano digital, muchos usuarios buscan maneras creativas de sumarse a la celebración desde sus celulares.

Una de las opciones que ganó popularidad es la posibilidad de personalizar el ícono de WhatsApp con una imagen alusiva a la amistad. Si bien WhatsApp no ofrece una función nativa para modificar el aspecto de su logo, esta modificación puede realizarse a través de un programa externo: Nova Launcher, una aplicación que permite cambiar la interfaz de los teléfonos Android, incluyendo los íconos de las apps.

Cómo activar el modo "Día del Amigo" en WhatsApp. Foto: Freepik

¿Cómo activar el “modo Día del Amigo” en WhatsApp?

Descargar Nova Launcher desde Google Play Store. Es una app gratuita que permite personalizar la interfaz de tu celular Android. Instalar y configurar Nova Launcher como launcher predeterminado. Seguir las instrucciones para reemplazar tu pantalla de inicio original por la de Nova. Buscar una imagen alusiva al Día del Amigo. Es posible descargarla de internet o generarla con inteligencia artificial. Debe estar en formato PNG y con fondo transparente. Mantener presionado el ícono de WhatsApp en tu pantalla. Aparecerá un menú emergente. Tocar la opción “Editar”. Seleccionar el ícono personalizado. Tocar el ícono actual > “Aplicaciones” > “Fotos” > buscar la imagen descargada > ajustar el tamaño y hacer clic en “Listo”. ¡Listo! Tu WhatsApp ahora luce con un ícono temático del Día del Amigo.

¿Cómo volver al diseño original?

Si en algún momento se desea desactivar este cambio, solo se necesita desinstalar Nova Launcher desde la Play Store. Una vez hecho, la configuración visual del sistema volverá automáticamente a su estado original.

Nova Launcher, la app para modificar el logo de WhatsApp. Foto: captura de pantalla.

Los llamados “launchers”, como Nova, son herramientas ampliamente utilizadas para personalizar teléfonos Android. Permiten modificar no solo íconos, sino también fuentes, fondos, transiciones y hasta simular la apariencia de otros sistemas operativos. No obstante, al ser aplicaciones de terceros, no cuentan con el respaldo oficial de empresas como Meta, propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram.