Google Maps y Waze: cómo funcionan las apps que predicen el tráfico al instante. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Conocer el tiempo de un viaje es clave, por lo que aplicaciones como Google Maps y Waze se convirtieron en aliadas cotidianas para millones de conductores. Su capacidad para anticipar embotellamientos y ofrecer rutas alternativas plantea una pregunta recurrente: ¿cómo saben que hay tráfico en tiempo real?

Lejos de depender exclusivamente de cámaras o controles centralizados, estas plataformas funcionan gracias a los datos que generan los propios usuarios. Cada vez que una persona utiliza la app, su teléfono envía información de manera anónima sobre su ubicación y velocidad.

Google Maps y Waze: cómo funcionan las apps que predicen el tráfico al instante. Foto: Unsplash.

Cuando miles de dispositivos comparten estos datos en simultáneo, los sistemas pueden construir un mapa preciso del tránsito. Si en una zona determinada los vehículos avanzan más lento de lo habitual o permanecen detenidos, el algoritmo detecta una congestión.

Algoritmos y big data: el cerebro detrás del tránsito inteligente

El corazón de estas aplicaciones está en el uso de tecnologías como el análisis de grandes volúmenes de datos y algoritmos avanzados. Cada celular funciona como un sensor que aporta información en tiempo real.

El sistema no solo observa lo que ocurre en el momento, sino que también compara esos datos con patrones históricos. De esta manera, puede identificar rápidamente anomalías, como un accidente o un corte de calle.

La app utiliza los datos de otros conductores ("Wazers") para conocer el estado del tráfico al momento. Foto: Unsplash.

Además, la información se complementa con reportes de los propios usuarios, sensores viales y datos de organismos oficiales, lo que permite una interpretación más completa del estado del tránsito.

¿Cómo se muestra el tráfico en el mapa?

La información se traduce en una visualización simple e intuitiva: las calles cambian de color según la intensidad del tránsito. El verde indica circulación fluida, mientras que el naranja y el rojo alertan sobre demoras o congestión.

Estos cambios se actualizan constantemente, en función de los datos que el sistema recibe en tiempo real.

En las aplicaciones de GPS, las calles cambian de color según la intensidad del tránsito. Foto: X (Twitter).

¿Qué pasa con los datos personales?

Una de las principales preocupaciones de los usuarios es la privacidad. Tanto Google Maps como Waze aseguran que la información utilizada es anónima y no permite identificar a las personas.

El objetivo no es rastrear individuos, sino detectar patrones de movilidad que ayuden a mejorar la experiencia de conducción y reducir los tiempos de viaje.

La combinación de millones de usuarios activos, tecnología GPS y algoritmos sofisticados permite que estas aplicaciones ofrezcan información cada vez más exacta.

Así, anticipar un embotellamiento, evitar una calle congestionada o elegir una ruta más rápida dejó de ser una cuestión de suerte para convertirse en una herramienta clave en la vida cotidiana.