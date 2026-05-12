La primera computadora cuántica de doble núcleo del mundo, diseñada en China. Foto: Quantum Computing Report

La carrera global por dominar la computación cuántica acaba de dar un nuevo salto. La empresa china CAS Cold Atom Technology presentó oficialmente la Hanyuan-2, considerada la primera computadora cuántica de átomos neutros con arquitectura de doble núcleo del planeta. El anuncio, realizado en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei, marca un avance que podría redefinir el futuro del procesamiento de datos y acelerar la competencia tecnológica entre las grandes potencias.

Según informó el diario estatal ‘Global Times’, el desarrollo inaugura una nueva etapa en la computación cuántica: la era de los sistemas de doble núcleo, dejando atrás el paradigma tradicional de núcleo único que dominó hasta ahora la industria.

Qué es la computadora cuántica atómica de doble núcleo

El proyecto fue desarrollado sobre tecnología de matrices de átomos neutros, una de las áreas más prometedoras dentro del hardware cuántico. El principal especialista de la compañía, Ge Guiguo, explicó que la máquina integra 100 átomos de rubidio-85 y otros 100 de rubidio-87, formando un sistema de doble núcleo compuesto por 200 cúbits.

CAS Cold Atom Technology presentó la Hanyuan-2, la primera computadora cuántica de átomos neutros. Foto: Quantum Computing Report

En computación cuántica, los cúbits representan la unidad básica de información. A diferencia de los bits tradicionales (que solo pueden tomar los valores 0 o 1), los cúbits aprovechan fenómenos de la física cuántica como la superposición para existir en múltiples estados al mismo tiempo. Esa capacidad permite ejecutar cálculos extremadamente complejos a velocidades imposibles para las computadoras convencionales.

La Hanyuan-2 se diferencia de otros sistemas porque utiliza dos núcleos completamente independientes basados en átomos neutros, un modelo que busca ampliar la capacidad operativa y mejorar la estabilidad general del procesamiento cuántico.

Cómo funciona la tecnología de dos núcleos en el procesamiento cuántico

Cada núcleo del Hanyuan-2 funciona como un conjunto autónomo y completo de cúbits. Ambos pueden operar en paralelo para incrementar significativamente el rendimiento computacional o trabajar bajo un esquema de “núcleo maestro y núcleo auxiliar”, diseñado para fortalecer la estabilidad de los cúbits lógicos y reducir errores.

Uno de los mayores desafíos de la computación cuántica moderna es la escalabilidad. A medida que aumenta la cantidad de cúbits, también crecen los problemas de interferencia y pérdida de coherencia entre partículas cuánticas cercanas.

La Hanyuan-2 se diferencia de otros sistemas porque usa dos núcleos independientes basados en átomos neutros. Foto: Quantum Computing Report

La arquitectura de doble núcleo presentada por China intenta resolver precisamente ese obstáculo. Al dividir el procesamiento entre dos sistemas coordinados, se minimizan las interferencias entre cúbits adyacentes y se mejora la posibilidad de ampliar la potencia del sistema en el futuro.

Además, la Hanyuan-2 introduce una ventaja clave frente a otros desarrollos internacionales: consume menos de 7 kilovatios y no necesita complejos sistemas de refrigeración criogénica para alcanzar temperaturas ultrabajas. Esto reduce considerablemente los costos y facilita la implementación de computadoras cuánticas en espacios convencionales.

El impacto de este hito en la seguridad y la ciencia internacional

La computación cuántica basada en átomos neutros se convirtió en una de las grandes apuestas tecnológicas a nivel mundial gracias a su alta escalabilidad, tiempos de coherencia prolongados y precisión de control superior frente a otros enfoques experimentales.

La computación cuántica basada en átomos neutros se convirtió en una de las grandes apuestas tecnológicas. Foto: Quantum Computing Report

El avance de CAS Cold Atom Technology fortalece la posición de China en una competencia estratégica donde también participan Estados Unidos y Europa. El desarrollo de computadoras cuánticas más potentes y estables podría transformar sectores clave como la inteligencia artificial, la criptografía, la medicina, la investigación científica y la defensa.

Especialistas del sector consideran que este tipo de avances también tendrá impacto en la seguridad internacional, especialmente en áreas vinculadas al cifrado de datos y la protección de información sensible. Aunque la adopción masiva de esta tecnología todavía requiere años de desarrollo, la presentación de la Hanyuan-2 demuestra que la carrera cuántica global ingresó en una nueva etapa de innovación acelerada.