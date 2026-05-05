Cómo sería el iPhone 20 Aniversario. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El vigésimo aniversario del iPhone empieza a convertirse en algo más que una simple fecha simbólica. De cara al 2027, Apple trabaja en un modelo conmemorativo, el iPhone 20 Aniversario, que buscaría marcar un quiebre en diseño y experiencia de uso.

Las filtraciones coinciden en un punto central: un dispositivo completamente renovado, con una pantalla que ocuparía todo el frente sin interrupciones visibles.

Cómo sería la pantalla del iPhone 20 Aniversario

La idea es eliminar notch, marcos y cualquier elemento que corte la superficie, apoyándose en tecnologías como cámaras y sensores ocultos debajo del panel. En esa misma línea, el sistema Face ID también quedaría integrado bajo la pantalla.

Así podría ser el iPhone 20 Aniversario. Foto: UniverseIce

Otro de los cambios en estudio es la desaparición de los botones físicos, que serían reemplazados por superficies hápticas sensibles al tacto. A esto se sumaría un posible diseño sin puertos, orientado exclusivamente a la carga inalámbrica, reforzando el ecosistema MagSafe.

En cuanto a la construcción, el equipo apostaría por un cuerpo de vidrio más envolvente, con bordes curvos en todos sus lados, en línea con la idea de convertir al teléfono en una pieza continua, sin cortes visibles.

Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, todo indica que este modelo buscará diferenciarse claramente de las generaciones actuales, no tanto por la suma de funciones, sino por un cambio profundo en la forma en que el hardware se integra con la experiencia visual. De concretarse, sería el rediseño más importante del iPhone en años.