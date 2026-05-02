WhatsApp Web ahora se puede bloquear con contraseña.

WhatsApp Web incorporó una herramienta llamada bloqueo de la aplicación. Al activarla, la pantalla queda bloqueada y solo se puede volver a usar ingresando una contraseña que el propio usuario crea.

Esta función permite proteger los chats sin necesidad de cerrar sesión. Es útil, por ejemplo, si usás una computadora compartida o de trabajo y te alejás por unos minutos: podés bloquear la app y evitar que otras personas vean tus conversaciones.

El usuario debe seleccionar ‘Activar bloque de aplicación’. Foto: WhatsApp.

¿Cómo ponerle contraseña a WhatsApp Web?

Abrir WhatsApp Web. Seleccionar los tres puntos que se encuentran en la parte superior de la interfaz. Hacer clic en ‘Bloqueo de aplicación’. Pulsar la opción de ‘Activar bloqueo de aplicación’ Ingresar la contraseña. Debe contener como mínimo seis caracteres.

Para empezar a usar la función una vez se haya creado la contraseña, el usuario debe seleccionar ‘Activar bloque de aplicación’. En el caso contrario, solo hay que pulsar ‘Ok’.

El usuario debe seleccionar ‘Activar bloque de aplicación’. Foto: WhatsApp.

El bloqueo puede activarse de forma automática después de un tiempo de inactividad o de manera manual desde el menú de ‘Ajustes’, siempre que ya se haya creado una contraseña.

¿Cómo desbloquear la contraseña de WhatsApp Web?

Para desbloquear, solo hay que escribir esa clave. Si el usuario olvida la contraseña, puede cerrar sesión y volver a iniciar desde cero escaneando el código QR con el celular.

Un dato importante: la contraseña solo funciona para esa sesión. Foto: WhatsApp.

Un dato importante: la contraseña solo funciona para esa sesión. Si cerrás WhatsApp Web, la próxima vez vas a tener que crear una nueva.

¿En qué casos conviene usar la contraseña?

Es especialmente útil en oficinas, universidades, bibliotecas, cibercafés o en casa si compartís la computadora con otras personas.

El bloqueo protege tu privacidad cuando te ausentás por un rato sin tener que cerrar sesión.

¿Cuál es la diferencia entre cerrar sesión y bloquear WhatsApp Web?

Cerrar sesión desconecta por completo tu cuenta del navegador y obliga a volver a vincularla con el QR. Es más seguro si no vas a usar ese equipo por mucho tiempo.

En cambio, bloquear la app solo protege el acceso a los chats de forma temporal. Es más rápido y práctico cuando te ausentás unos minutos y querés mantener tus conversaciones seguras.