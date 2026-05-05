Google incorporó la función "fuente preferida" y Canal26.com es pionero con el botón en las notas. Foto: Captura de pantalla

La función de “fuentes preferidas” es la última apuesta de Google a nivel global para darle a los usuarios un mayor control sobre las noticias que ven en el buscador. Canal26.com ya cuenta con el botón en todos sus artículos, y nuestros lectores están solo a un clic de distancia de recibir más de nuestros contenidos como Noticias Destacadas en respuesta a sus búsquedas.

La función, implementada a nivel global hace menos de una semana, “brinda más control sobre las noticias que ves en el Buscador, permitiéndote elegir los medios y sitios que quieres que aparezcan con mayor frecuencia en la sección Noticias Destacadas”, explica el blog de Google.

Una vez que hagas clic en el botón en cualquiera de nuestras notas —ubicado junto a la firma del Autor— Canal26.com pasará a ser una de tus fuentes de cabecera, y tendrás el doble de probabilidades de ingresar al sitio. Esto está disponible para cientos de miles de sitios: desde blogs locales de nicho hasta redacciones y sitios globales.

También podés hacerlo directamente con un clic acá.

Al hacer clic en el botón, podrár elegir a Canal26.com como una de tus fuentes de preferencia. Foto: Captura de pantalla

Así verás los resultados de las búsquedas una vez que nos sumes como "fuente preferida". Foto: Captura de pantalla

A solo 5 días de lanzada la novedad, Canal26.com es pionero en Argentina y la región con la implementación del botón en las notas, que fue desarrollado velozmente por nuestro partner de Desarrollo, Ingala Tech.

También podés seguir a Canal 26 en Google Discover

Recientemente Google incorporó otra función para recibir actualizaciones de tus sitios favoritos en tu teléfono, a través del botón “Seguir” en Google Discover. Cómo seguir a canal26.com para no perderte ninguna actualización.

La forma más simple es ingresar a nuestro perfil y hacer clic en “Seguir en Google”.

Perfil de Google de Canal 26 Foto: Captura

Cómo configurar las actualizaciones de Google Discover

También podés seguirnos para recibir todas las novedades de Canal 26 en tu teléfono directamente desde Discover. Cómo hacerlo, paso a paso.

Abrir Google Discover. En algunos teléfono se accede deslizando el dedo hacia la derecha desde la pantalla inicial. Sino, abriendo la aplicación de Google. Explorar los contenidos. Al deslizar por los artículos y posts, buscar uno de Canal 26. Presionar el botón de “Seguir” que aparece arriba a la derecha del artículo.