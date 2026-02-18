Central de Movistar. Foto: Reuters.

Movistar registró una interrupción en sus servicios de telefonía fija y móvil destinados al segmento de pymes que impactó en miles de clientes en todo España. A través de su cuenta de Twitter, la operadora perteneciente a Telefónica reconoció los inconvenientes que varios usuarios estaban reportando.

La falla se reportó durante la mañana de este miércoles 18 de febrero y la empresa señaló que trabajaba para normalizar la prestación en el menor tiempo posible. Afortunadamente, horas más tarde se informó que el problema fue resuelto y que la conectividad se encontraba restablecida.

El corte alcanzó a las prestaciones fijas y móviles que la compañía brinda a pequeñas y medianas empresas a nivel nacional en España. De acuerdo con el sitio Downdetector que monitorea en tiempo real este tipo de incidentes, las primeras notificaciones de problemas comenzaron a registrarse poco después de las 8 de la mañana de este martes.