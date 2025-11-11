Las cuatro plantas que tenés que tener en primavera para que tu jardín se llene de flores

En esta época del año, regresan las temperaturas cálidas y la vegetación comienza a florecer.

Caléndula. Foto Freepik

Buenos Aires se tiñe de sus colores más vibrantes en la primavera, la estación favorita de muchos. Pero además, es una época ideal para renovar el jardín, ya que varias especies crecen durante esta fecha permitiendo disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor.

Hay algunas especies de flores que crecen mejor que otras durante la primavera.

A continuación, una lista de las que no pueden faltar en tu jardín

Prímula: florecen a principios de la primavera y en zonas no muy cálidas, por lo que se recomienda que esté a semisombra en algún terreno fresco. Hay que regalarla habitualmente con poca agua, sin salpicar las hojas y sus flores.

Prímula. Foto Freepik

Caléndula: sus flores aparecen en los meses de primavera-verano hasta el otoño. Necesita un lugar con sol, mientras que el riego tiene que ser frecuente en los meses más calurosos, evitando que el agua toque sus hojas para no estropear su floración. Además, hay que tener cuidado de que no sea atacada por el hongo que provoca el oídium, frecuente en esta planta.

La caléndula es una flor ideal para la primavera. Foto: Unsplash.

Jazmín chino: se trata de una planta trepadora de hoja perenne que se destaca especialmente por sus abundantes y muy fragantes flores de color rosa a blanco. Siempre debe estar en el exterior, donde le dé la luz natural para que crezca normalmente. Su riego tiene que ser regular en los meses más calurosos y espaciado durante el invierno.

Jazmín chino. Foto Freepik

Kalanchoe: necesita mucha luz para crecer adecuadamente, por lo que conviene colocarlo en una zona luminosa, con luz solar indirecta para que sus hojas no se quemen. Es necesario regalarla cuando su superficie se haya secado y con el agua suficiente.

Kalanchoe. Foto Freepik

En resumen, si buscas tener un jardín con colores vibrantes, estas son las mejores especies de flores para plantar durante esta época del año, que le darán un toque único al espacio y donde la naturaleza se podrá apreciar en su máximo esplendor.