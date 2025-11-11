Una de las plantas más elegidas: el truco para que crezca un potus en una esponja de cocina

El potus es una planta que puede crecer en agua sin necesidad de tener tierra desde el principio. Cómo hacer que crezca en una esponja.

Potus, planta. Foto: Freepik.

El potus es una de las especies más elegidas para decorar la casa y que además requiere de pocos cuidados, una opción ideal para quienes quieren plantas sin complicaciones.

Además, es una especie que crece tanto en tierra como en agua, pero un truco casero permite que crezca con una esponja de cocina. Este objeto actúa como soporte y mantiene una humedad constante para que el tallo genere raíces fuertes y gruesas sin necesidad de tierra al principio.

Cómo hacer crecer un potus con una esponja

El potus es una planta que puede crecer en agua sin necesidad de tener tierra desde el principio. En ese sentido, la esponja retiene humedad, sostiene el tallo y permite que las raíces se ventilen y se desarrollen.

Potus, planta. Foto: Freepik.

El paso a paso es el siguiente:

Seleccionar un gajo sano: tiene que tener entre 10 y 15 cm y al menos un nudo (la parte donde saldrán las raíces). Preparar la esponja: utilizar una esponja nueva sin restos de nada. Humedecerla y exprimirla para que no chorree agua. Cortar la esponja: realizar un pequeño tajo en el medio. Colocar el tallo: posicionar el gajo dentro del tajo de la esponja y dejar las hojas afuera para que no se humedezcan. Ponerlo en un frasco con agua: la esponja debe estar apoyada en la boca del frasco y el extremo del tallo debe tocar apenas el agua. Ubicarla en un lugar con luz natural indirecta: no debe tener sol directo para que las hojas no se quemen. Cambiar el agua cada tres días: cambiar el agua es importante ya que previene hongos y mantiene el ambiente limpio para el enraizamiento.

Potus, planta. Foto: Unsplash.

Luego, a los 10 o 20 días, el tallo empezará a sacar raíces blancas y finas. Cuando alcancen unos 3 o 4 cm, la planta estará lista para trasplantarse a tierra o seguir creciendo solo en agua, según se prefiera.

Para que se convierta en una enredadera, hay que colocarla en un sitio elevado o sumarle sogas o guías para que las hojas puedan expandirse.