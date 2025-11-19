El maquillaje que desgasta las miradas: el error que cometen muchas mujeres después de los 40 y no lo sabían

Las tendencias indican que se debe dejar atrás el delineador negro y priorizar los tonos cálidos. Cuáles son los tips a tener en cuenta para lucir unos ojos frescos y jóvenes.

Cómo maquillar los ojos para abrir la mirada Foto: unsplash

Utilizar maquillaje puede ayudar a lucir un rostro mucho más luminoso y rejuvenecido a cualquier hora del día. Lo cierto es que puede ser contraproducente, ya que no siempre se usan los materiales adecuados o el exceso de un producto podría dejar la mirada aún más cansada, sobre todo para las personas de más de 40 años.

Por este motivo, los maquilladores profesionales indican que el gesto que más envejece a la hora de maquillarse es utilizar el delineador negro, ya que endurece los rasgos y acentúa la flacidez del párpado. En cambio, sugieren reemplazar el lápiz negro por marrones cálidos, tonos suaves y difuminados que abran la mirada.

Además, otro tip muy importante es no camuflar las arrugas, sino hidratarlas, ya que de esta forma se suavizarán y la piel estará preparada para recibir el corrector de ojeras. Muchos dermatólogos aconsejan sérum con ácido hialurónico o vitamina C y contorno de ojos con fotoprotector diario, ya que la protección solar es la mejor medida antiedad para cualquier edad sin complicaciones ni excesos.

Maquillarse los ojos después de los 40: cuáles son los tips infalibles

Primers y correctores

Uno de los mejores tips de maquillaje es preparar la piel con cremas y primers para poder recibir el corrector de forma segura. De esta forma, el maquillaje será mucho más duradero y el resultado incluirá una mirada más fresca.

Delineados en tonos tierra

Para marcar la mirada, lo ideal sería usar delineados en tonos marrón, topo o bronce, sombras satinadas claras para abrir la mirada, difuminados suaves en el párpado superior, máscara de pestañas que levanta y aporta volumen; y toques luminosos en el lagrimal para un efecto fresco y natural. La clave es apostar por colores cálidos, acabados suaves y trazos difuminados que aporten armonía sin recargar.

Las cejas, el acabado perfecto

Definir las cejas es importante para obtener un mejor resultado, ya que abren la mirada. Pueden peinarse con un delicado gel y un cepillo, o incluso con tinte idéntico al de nuestro color real para potenciar aún más los rasgos del rostro.