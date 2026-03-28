Clean make up y K-beauty: las tendencias de maquillaje 2026. Foto: Prensa.

El maquillaje ya no busca tapar, sino acompañar. En 2026, el clean make up se consolida como la gran tendencia en belleza, con una premisa clara: menos es más. Piel fresca, luminosa y real, con productos livianos que realzan los rasgos sin sobrecargarlos.

Clean make up y maquillaje coreano: la tendencia natural que domina 2026

Las tendencias de maquillaje evolucionan constantemente, pero hoy todas comparten algo en común: la preferencia por estilos simples, prácticos y livianos. La mayoría de las consumidoras priorizan rutinas rápidas y resultados naturales que no se sientan pesados en la piel.

Rutina skincare Foto: pexels

“Hoy vemos que las clientas buscan maquillajes mucho más livianos y prácticos, hay una tendencia muy fuerte hacia acabados más naturales. A muchas clientas ya no les gusta sentir la piel pesada ni llevar una cobertura excesiva. Prefieren productos que unifiquen el tono pero que sigan dejando ver la piel. Hoy buscan verse maquilladas, pero con una sensación de ligereza”, explica Estefanía Novillo, make up artist de L’Oréal Paris.

Qué es el clean make up y cómo lograr el efecto “cara lavada”: 6 infaltables en tu día a día

En este contexto, el clean make up se posiciona como el estilo favorito. La clave está en lograr ese efecto “cara lavada”, donde la piel se ve saludable, hidratada y luminosa. ¿Cómo se consigue? Con pocos productos, pero bien elegidos.

La preparación de la piel es fundamental: limpieza suave según el tipo de piel e hidratación para lograr una base natural. Luego, se suman productos livianos y multifuncionales como bases ligeras que unifican el tono sin ocultar la textura real.

Clean makeup, la nueva tendencia en maquillaje que resalta la belleza natural. Foto: Pinterest.

El corrector se usa de forma estratégica, solo para iluminar ciertas zonas, mientras que el rubor en crema o líquido aporta ese efecto buena cara inmediato. El gel de cejas ayuda a peinarlas sin rigidez, la máscara de pestañas define sin exagerar y los labios se mantienen hidratados con gloss o bálsamos.

Base cushion: el secreto del maquillaje coreano que es tendencia

Pero hay otro fenómeno que se cruza con esta tendencia y la potencia: el maquillaje coreano. La estética K-beauty, que hace foco en la naturalidad y la piel jugosa, se volvió una referencia global y encuentra en el clean make up su mejor aliado.

Clean make up y K-beauty: las tendencias de maquillaje 2026. Foto: Prensa.

Uno de sus grandes íconos es la base cushion. Se trata de una base líquida que viene en un formato compacto con una esponja integrada, lo que permite una aplicación rápida, uniforme y con cobertura modulable. El resultado: una piel fresca, luminosa e imperceptible.

Lo que antes parecía exclusivo del mercado asiático, hoy se vuelve accesible. L’Oréal Paris lanzó Infaillible 24H Air Wear Cushion ($55.000), su primera base cushion dentro del mercado masivo. Este producto combina alta cobertura con un acabado mate natural, con una fórmula ligera y transpirable ideal para pieles mixtas a grasas.

Clean make up y K-beauty: las tendencias de maquillaje 2026. Foto: Prensa.

Además, promete larga duración: es resistente al agua, al sudor y a la transferencia, manteniéndose intacta durante todo el día. Está disponible en seis tonos y se presenta como una opción práctica para quienes buscan resultados impecables sin complicaciones.

Cómo aplicar una base cushion para un acabado natural

A la hora de aplicarla, los expertos recomiendan usar poca cantidad e ir construyendo la cobertura de a poco, con pequeños toques para que el producto se funda mejor con la piel y el acabado sea aún más natural.

Así, el clean make up y la influencia del maquillaje coreano marcan el pulso de una nueva forma de maquillarse: más simple, más liviana y mucho más real.