Desde el nude rosado hasta el gloss más intenso:

Labiales que estarán en tendencia en 2026 Foto: pinterest

El otoño 2026 vuelve con algunos cambios y propone dejar atrás los maquillajes cargados para darle paso a los labios, los verdaderos protagonistas de la temporada. Las nuevas tendencias proponen tonos naturales, con colores intensos y versátiles para que puedan adaptarse a varios looks.

Desde nudes suaves hasta rojos profundos y marrones con inspiración noventosa, estos tonos prometen convertirse en los favoritos del año y marcar el rumbo del maquillaje en redes sociales y pasarelas.

Labiales que estarán en tendencia en 2026 Foto: pinterest

Antes de pintarnos, debemos tener en cuenta el cuidado de la piel, ya que es especialmente delicada y suele resecarse con facilidad. Por eso, necesita una hidratación constante para que el maquillaje luzca uniforme y fresco. Basta con una manteca de cacao o un buen humectante con ácido hialurónico para que la piel esté lista para recibir el producto. Con los labios bien preparados, cualquier color se verá más intenso, uniforme y duradero.

Los 4 colores de labial que serán tendencia en otoño 2026

Nude rosado natural

El nude rosado será uno de los tonos más usados del año. Se trata de un color suave que realza el tono natural de los labios y combina con cualquier maquillaje. Un ejemplo popular de este estilo es el labial Charlotte Tilbury Pillow Talk Lipstick, conocido por su acabado elegante y natural.

Labiales que estarán en tendencia en 2026 Foto: pinterest

Rojo cereza intenso

Los rojos vibrantes vuelven con fuerza en 2026. El tono rojo cereza aporta elegancia y personalidad, convirtiéndose en una opción ideal para maquillajes nocturnos o looks clásicos. Un referente dentro de esta tendencia es el MAC Ruby Woo Lipstick, uno de los rojos más icónicos del maquillaje.

Gloss transparente o con brillo natural

El lip gloss vuelve con fuerza en 2026. Este producto aporta brillo, hidratación y un efecto jugoso que realza el volumen natural de los labios. Puede usarse solo para un look fresco o aplicado sobre un labial para potenciar el color.

En las tendencias actuales de maquillaje, el gloss se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan un acabado luminoso y natural, con fórmulas que además incorporan ingredientes hidratantes como aceites o ácido hialurónico.

Labiales que estarán en tendencia en 2026 Foto: pinterest

Marrón chocolate noventoso

La estética de los años 90 sigue influyendo en la belleza, y los labiales marrones profundos regresan como una de las grandes tendencias. Entre los favoritos de este estilo se encuentra el Fenty Beauty Stunna Lip Paint Unveil, un tono chocolate intenso que se adapta a distintos tonos de piel.