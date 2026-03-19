De la cobertura al cuidado: qué es el maquillaje terapéutico y cómo acertar con la base. Foto: Pixabay.

En los últimos años, el maquillaje dejó de ser exclusivamente una herramienta estética para convertirse en una extensión del cuidado de la piel. En ese proceso, comenzó a ganar terreno un concepto que combina cosmética y dermatología: el maquillaje terapéutico, una tendencia que responde a una demanda creciente de productos que no solo cubran imperfecciones, sino que también aporten beneficios reales a la salud cutánea.

Este tipo de formulaciones está especialmente diseñado para personas con pieles sensibles o con condiciones específicas, como irritaciones, reacciones alérgicas o afecciones dermatológicas. También resulta clave para quienes atraviesan tratamientos médicos que afectan la piel, ya que busca acompañar esos procesos sin interferir en su evolución.

El maquillaje terapéutico es una tendencia que responde a una demanda creciente de productos que aporten beneficios reales a la salud cutánea. Foto: Freepik.

¿Qué es el maquillaje terapéutico y para qué sirve?

A diferencia del maquillaje tradicional, el objetivo del maquillaje terapéutico no es únicamente lograr una apariencia uniforme. También apunta a proteger la piel, mejorar su estado general y contribuir al bienestar emocional del usuario. La posibilidad de disimular marcas visibles puede tener un impacto significativo en la autoestima, especialmente en casos donde la piel se ve afectada por patologías.

En este sentido, la dermocosmética juega un rol central. “La dermocosmética aplicada al maquillaje marca la diferencia al ofrecer fórmulas no comedogénicas que evitan la obstrucción de los poros, además de ser estrictamente hipoalergénicas, pudiendo ser usadas incluso por las pieles más sensibles”, sostiene la Dra. Verónica Tosi, MN 120519, médica dermatóloga para Vichy.

“Al estar enriquecidos con activos específicos, estos productos no solo unifican el tono de la piel, sino que le aportan un boost de beneficios”, agregó la profesional.

El objetivo del maquillaje terapéutico, como el que ofrece Vichy Laboratoires, no es únicamente lograr una apariencia uniforme. También apunta a proteger la piel, mejorar su estado general y contribuir al bienestar emocional del usuario. Foto: Prensa.

Los productos más recomendados de dermocosmética

Dentro de esta categoría, existen desarrollos específicos como la línea Dermablend de Vichy, que combina cobertura con tratamiento. Por un lado, Dermablend Corrector 3D está orientado a pieles mixtas a grasas con tendencia acneica, ya que ayuda a mejorar la textura, controlar el brillo y tratar imperfecciones gracias a ingredientes como el ácido salicílico y la espirulina.

Dermablend Corrector 3D de Vichy. Foto: Prensa.

Por otro, Dermablend Fluido Corrector está pensado para todo tipo de pieles —incluidas las sensibles— y permite cubrir rojeces, manchas u ojeras con un acabado más natural, a la vez que mantiene la hidratación de la piel.

Este tipo de productos se caracteriza por su alta concentración de pigmentos, lo que permite una cobertura eficaz sin necesidad de aplicar grandes cantidades, junto con activos que acompañan el cuidado diario de la piel.

Dermablend Fluido Corrector de Vichy. Foto: Prensa.

Paso a paso: cómo elegir el tono de base perfecto

Elegir correctamente el tono de base, ya sea en opciones como Dermablend Corrector 3D o Dermablend Fluido Corrector, es clave para lograr un acabado natural y uniforme. Los especialistas recomiendan seguir estos pasos:

Identificar el subtono de la piel: observar las venas de la muñeca puede dar una pista clara: si se ven azuladas, el subtono es frío; si son verdosas, es cálido; y si no hay una diferencia evidente, es neutro. Este paso es fundamental para evitar que la base se vea artificial.

Probar la base en la mandíbula: a diferencia de lo que suele hacerse, no es recomendable testear el producto en la mano. La zona ideal es la línea de la mandíbula, ya que permite ver cómo se integra el color con el rostro y el cuello.

Tips de maquillaje para mujeres mayores Foto: Freepik

Evaluar el tono con luz natural: la iluminación artificial puede alterar la percepción del color. Por eso, se aconseja observar el resultado cerca de una ventana o en exteriores, donde la luz natural muestra con mayor precisión cómo queda la base.

Tener en cuenta la oxidación: algunas bases pueden oscurecerse con el paso de las horas, especialmente en pieles grasas. Por eso, es importante esperar unos minutos después de la aplicación antes de definir si el tono es el adecuado.

De esta manera, el maquillaje terapéutico se consolida como una alternativa que integra estética y salud. Con fórmulas cada vez más específicas y adaptadas a distintas necesidades, este tipo de productos busca ofrecer no solo un mejor aspecto, sino también una piel más equilibrada y cuidada a largo plazo.