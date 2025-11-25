Riquísimas y decorativas: 5 plantas que van a inundar tu casa de perfume natural

Además de lindas y fáciles de cuidar, estas plantas perfuman los ambientes con un aroma suave y duradero. Una forma simple y natural de darle vida y energía a tu casa.

Planta de romero. Foto: Unsplash

En la decoración actual, muchas veces predominan los elementos artificiales, pero sumar plantas naturales puede cambiar por completo la energía de un ambiente. Algunas variedades, además de decorar, desprenden fragancias que perfuman de manera suave y constante, aportando bienestar y personalidad a cada rincón.

Entre las más recomendadas, hay cinco que se destacan por su aroma y su fácil mantenimiento:

1. Jazmín: dulce y relajante

Su perfume floral e intenso lo convierte en un clásico. Crece muy bien en balcones o patios con buena luz solar, aunque también puede adaptarse al interior si recibe sol directo algunas horas al día. Además de perfumar, su fragancia tiene un efecto calmante que ayuda a aliviar el estrés y mejorar el descanso.

El jazmín tiene una fragancia única. Foto: Instagram @lsambientaciones

2. Gardenia: delicadeza y frescura

Con sus flores blancas y su aroma elegante, la gardenia aporta un toque sofisticado. Requiere humedad y temperaturas estables, pero a cambio llena el ambiente de una fragancia persistente y natural, muy similar a la de los perfumes tradicionales.

Gardenia. Foto: Freepik.

3. Lavanda: calma y bienestar

Reconocida por sus propiedades relajantes, la lavanda es ideal para colocar en dormitorios. Su perfume ayuda a dormir mejor y mantiene alejados a insectos como los mosquitos. Además, se pueden secar sus flores y colocarlas en pequeñas bolsitas dentro de los armarios.

Lavanda. Foto Freepik

4. Geranio perfumado: resistente y multifacético

Esta variedad de geranio se distingue por sus notas aromáticas, que pueden ser cítricas o con toques de rosa, según la especie. Es fácil de cuidar y perfecta para balcones soleados. Aporta aroma, color y también actúa como repelente natural de insectos.

Geranio. Foto Freepik

5. Romero: aroma herbal con espíritu mediterráneo

Aunque suele asociarse con la cocina, el romero también es una excelente planta aromática para interiores. Su fragancia fresca purifica el aire y estimula la concentración. Además, puede aprovecharse en infusiones o para condimentar comidas, lo que lo vuelve un aliado práctico y decorativo.

Planta de romero. Foto: Unsplash

Elegir plantas aromáticas es una forma sencilla y ecológica de perfumar los ambientes sin químicos. Además, aportan color, frescura y bienestar, lo que las convierte en aliadas perfectas para cualquier espacio.

La planta trepadora y rústica que transforma cualquier espacio

Conocida también como Trachelospermum jasminoides, esta planta tiene una belleza natural, sumada a su capacidad de adaptarse a distintos climas, lo que la convierte en una favorita tanto de los jardineros profesionales, como de quienes recién comienzan a experimentar con plantas.

Originaria del sudeste asiático, el jazmín de leche se caracteriza por su follaje perenne —hojas verdes y brillantes todo el año— y sus flores blancas estrelladas que brotan en primavera y verano, con un perfume dulce y persistente que recuerda al jazmín común.

Jazmín de leche Foto: Canal 26

Aunque no pertenece al mismo género que el clásico Jasminum, comparte su fragancia y su aspecto delicado, pero con mayor rusticidad y menor exigencia de cuidados.

Una de las principales virtudes del jazmín de leche es su adaptabilidad:crece tanto al sol como en media sombra y soporta sin problemas los cambios de temperatura, el viento y breves períodos de sequía.Esto la hace ideal para jardines urbanos o balcones expuestos.