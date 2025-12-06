Adiós a los trajes de baño clásicos: el nuevo estilo de la moda masculina que dominará el verano 2026

Lejos de los slips y las bermudas de surf, el verano europeo adelantó algunas de las prendas que estarán en tendencia para la playa o la pileta en 2026.

Trajes de baño de moda en 2026. Foto: Pinterest

El verano 2026 llega con temperaturas más altas, días más largos y una fuerte presencia del color en las prendas de temporada. Las pasarelas y las colecciones anticipadas ya muestran una apuesta clara en la moda masculina: tonos vibrantes, verdes profundos y estampados retro.

Estas combinaciones pueden llegar rápido a posicionarse como la nueva tendencia del verano y elevar los looks más casuales junto al mar o a la pileta. Este verano, el estilo masculino que antes se consideraba como clásico, dio un giro inesperado con propuestas más atrevidas y en este contexto, los trajes de baño vuelven a convertirse en protagonistas.

Las firmas de moda coinciden en que el verano será la excusa perfecta para renovar el guardarropa con piezas que mezclan funcionalidad y diseño. La influencia deportiva, el minimalismo y los guiños nostálgicos de los 80 y 90 marcan un punto de encuentro que redefine cómo vestirse para disfrutar del calor sin perder elegancia.

En 2026, las clásicas bermudas larga comienzan a decir adiós y le abren paso a una silueta más corta, ajustada y pensada para lucirse tanto fuera como dentro del agua. Con colores vibrantes y alejados del negro y el azul, la tendencia invita a probar nuevos estilos sin miedo al ridículo.

Adiós al traje de baño clásico: así es el nuevo estilo masculino para el verano 2026

Una de las claves que vendrán en el verano, será la funcionalidad. Los trajes de baño que estarán en tendencia permitirán pasar del agua a la ciudad en una misma transición, ya que se secan rápido, se pueden combinar con camisas livianas o remeras básicas y tendrán un corte pensado para integrarse al look de día. La moda será la siguiente:

Largo del short: por encima de la rodilla o al muslo

La silueta se acorta: los modelos largos tipo bermuda pierden protagonismo y son reemplazados por shorts más cortos que dejan ver más pierna y estilizan la figura. El largo ideal llega entre el muslo medio y justo por encima de la rodilla, una medida que favorece a la mayoría de los cuerpos y aporta una estética más moderna y deportiva. Además, este largo seca más rápido y resulta más cómodo para caminar o sentarse en la playa.

Corte: ceñido o entallado al cuerpo

Los nuevos diseños buscan acompañar el contorno sin ajustarse en exceso. El corte ceñido o entallado se adapta al movimiento y genera un efecto visual más limpio y prolijo.

Este tipo de calce también ayuda a evitar la sensación de “flotación” del short en el agua y ofrece un look más estilizado fuera de ella. Los tejidos elásticos y los cordones internos aseguran que el short se mantenga firme incluso al nadar o hacer deportes acuáticos.

La idea de la temporada, es que el bañador deje de ser exclusivamente una prenda de playa y se convierta en parte del outfit completo, práctico para un almuerzo, una caminata o un encuentro casual.