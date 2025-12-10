Tras los pasos de Wanda Nara: Agustina Cherri lanzó su línea de cremas, ¿cuánto salen los productos?

Está basada en un hongo como principio activo que tiene propiedades regenerativas y antioxidantes. “Pensaban que estaba loca”, reveló la actriz.

Agustina Cherri lanzó su línea de tratamiento facial. Foto: Mundía.

Tomando el ejemplo de modelos y estrellas internacionales, Wanda Nara tiene su propia línea de maquillaje y cosméticos (Wanda Cosmetics), que incluye productos para el cuidado facial. Pero no es la única argentina que incursiona en estos temas. Hace pocas semanas Agustina Cherri presentó una propuesta a la que considera “una nueva mirada sobre la belleza natural” al lanzar su propia línea de cuidado de la piel. “Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible. Todos me decían que estaba loca”, aseguró.

Con más de tres décadas de trayectoria, Cherri se propuso unir ciencia y naturaleza con una mirada consciente sobre la belleza. “El proceso no fue fácil porque quería decidir la fórmula de cada producto”, explicó haciendo hincapié en su deseo de controlar personalmente los ingredientes y la composición de la línea.

La actriz relató en sus redes sociales cómo entrevistó a varios laboratorios y descartó opciones que no se ajustaban a sus expectativas, hasta encontrar la persona que comprendió su visión.

La línea de productos se llama Mundía y se basa en cosmética natural pensada para transformar la manera en que se entiende el cuidado de la piel. Las formulas de estas cremas y emulsiones fue desarrollada desde cero con extractos botánicos y una base que tiene como protagonista al milenario hongo Reishi, un activo ancestral reconocido por sus propiedades regenerativas y antioxidantes altamente efectivas. A partir de este ingrediente, elaboraron productos con materias primas naturales y tecnología de vanguardia, logrando texturas sensoriales y resultados visibles.

“Soy fanática del mundo Fungi”, destacó, sobre la importancia de este componente en su línea de skincare y señaló que la búsqueda de una alternativa natural y eficaz fue una de las motivaciones que la llevaron a desarrollar sus propios productos: “Siempre tuve clara la forma en que quería cuidar mi piel. Había algo que buscaba y no encontraba, algo que faltaba, hasta ahora. Porque esta vez lo hice yo”, explicó mientras detallaba que los productos están disponibles de forma online y cuentan con envío a todo el país con un costo extra.

El hongo que acompaña el paso del tiempo

Esta es la filosofía de la marca, representada en una belleza consciente y sofisticada. Hasta el momento la línea está compuesta por una crema hidratante de día con factor de protección 30, gotas de reishi concentrado, una bruma facial y un sérum de limpieza para conformar un ritual de cuidado completo y simple. “Mundía nació del deseo personal de crear algo distinto y de calidad, que refleje mi manera de ver la belleza y el bienestar. No busco detener el tiempo, sino acompañarlo de la mejor manera”, compartió la actriz.

Los hongos aplicados al skincare ofrecen múltiples beneficios: hidratación profunda, reparación de la barrera cutánea, riqueza en betaglucanos, poder antioxidante y estímulo de la producción natural de colágeno, colaborando en la firmeza y calma de la piel.

Los productos se adquieren on line en la web de la marca y tienen un precio que va de los $ 36.000 a los $ 68.000, según de cuál se trate. Son eco friendly, hipoalergénicos, no están testeados en animales, libres de parabenos y de siliconas, y además son veganos.