La ANMAT prohibió unos productos cosméticos infantiles y un medicamento. Foto: Grok AI.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de comercialización de varios productos cosméticos infantiles en todo el país por no contar con los registros sanitarios obligatorios. La medida alcanza a artículos de cinco marcas distintas y fue oficializada a través de la Disposición Nº 1388/26.

Los productos involucrados pertenecen a las marcas Miss Betty, Pola Ayir, Magic, Hold Morning y Magic Your Life. La ANMAT determinó que ninguno de ellos contaba con la inscripción sanitaria correspondiente, requisito indispensable para garantizar que los cosméticos cumplan con los estándares de seguridad, calidad y eficacia exigidos por la normativa vigente.

Ante esta situación, el organismo ordenó la prohibición del uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de estos productos en todo el territorio nacional. La decisión se tomó luego de detectar irregularidades en la rotulación y en la ausencia de registros oficiales que permitan verificar su procedencia y características.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Foto: NA.

ANMAT prohibió una serie de productos cosméticos: seguridad en riesgo

Desde la ANMAT explicaron que, al no estar debidamente registrados, se desconocen tanto la composición como la funcionalidad y la seguridad de los cosméticos, lo que podría representar un riesgo para la salud de los consumidores, especialmente teniendo en cuenta que se trata de productos destinados al público infantil.

Entre los artículos prohibidos se encuentran un brillo labial infantil con aplicador identificado bajo la marca “Miss Betty”; un brillo labial infantil rojo con aplicador rotulado como “Labubu Lip Gloss”, de la marca “Pola Ayir”; y un bálsamo labial infantil en barra denominado “HeL 79”, de la marca “Magic”.

También quedaron alcanzados por la disposición un brillo labial infantil con aplicador de la marca “Hold Morning” y un labial infantil con aplicador identificado bajo la marca “Magic Your Life”.

El organismo sanitario comunicó la medida a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales para reforzar los controles y evitar la circulación de estos productos en el mercado argentino. Además, recordó a los consumidores la importancia de verificar que los cosméticos cuenten con registro sanitario antes de adquirirlos.