Cosmética. Foto: Freepik

Este jueves, a través del Boletín Oficial, ANMAT prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de marcas de geles y cremas cosméticas, y lotes de un antibiótico inyectable. Según el organismo, los productos se calificaron como “riesgo sanitario” porque no cumplían con los requisitos sanitarios.

Mediante la Disposición 16/2026, ANMAT prohibió productos cosméticos que incluyen una crema base neutra hidrosoluble y un gel neutro para todo tipo de aparatología de las marcas Quifam; un gel neutro multifunción, de Ecotidy; un gel neutro multifunción y una crema base sin acción terapéutica, de Vepo; un gel neutro, de Activa Lab; y un gel neutro y una crema base neutra, de Nameco.

ANMAT prohibió marcas de geles y cremas cosméticas.

Por otro lado, la entidad informó que recibieron algunas denuncias referidas a la venta indebida de estos productos que no contaban con inscripción sanitaria.

“Es así que pudo constatarse la promoción de los referidos productos a través del portal de venta Mercado Libre, sin que pudieran ser identificados en la base de datos de cosméticos inscriptos ante esta administración”, expresa el documento.

ANMAT prohibió la venta de un antibiótico inyectable

Por otro lado, a través de la Disposición 18/2026, la entidad prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto “DANFERANE I.V. / TRIMETOPRIMA 80 mg + SULFAMETOXAZOL 400 mg, Certificado Nº 43.621″, de la firma P.L. RIVERO y CIA S.A.

Para este caso, un efector de salud consultó sobre el producto al Departamento de Vigilancia PostComercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname). “El titular había informado al consultante que contaba con la autorización de elaborador alternativo a favor de Laboratorios Solkotal, pero al consultar las bases de datos disponibles de esta Administración Nacional se constató que no existe dicha autorización en el Certificado de Inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM)”, informó.

ANMAT prohibió la venta de un antibiótico inyectable. Foto: Unsplash.

De esta forma, la entidad inhibió preventivamente la producción de la firma y le colocó un sumario sanitario. Además, inspeccionaron el lugar y detectaron deficiencias significativas clasificadas como “críticas” que podrían comprometer la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados.

“A fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos ilegítimos, no inscriptos ante la ANMAT, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, se dictaron las prohibiciones”, informó ANMAT sobre ambos casos.