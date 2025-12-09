“La Ruta del dinero Wan”: el monto millonario con el que Nicolás Payarola habría estafado a Wanda Nara y L-Gante

Entre las negociaciones se incluyen negocios ocultos, movimientos financieros, sociedades radicadas en Estados Unidos y acuerdos con casinos.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram/lgante_keloke

Este lunes, Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara que está detenido acusado de estafas, volvió a estar en el centro de la polémica cuando Angie Balbiani reveló cómo desvió fondos millonarios de la empresaria y L-Gante.

En su informe para Puro Show, la periodista reveló que detrás de la relación entre Wanda y el abogado existe “La Ruta del dinero Wan”: una trama de negocios ocultos, movimientos financieros, sociedades radicadas en Estados Unidos, acuerdos con casinos, proyectos musicales y negociaciones con el influencer Nicolás Lorenzón que no habrían terminado de la mejor manera.

Según la panelista, la relación entre ambos empezó cuando Nara contrató a Payarola para que la asesorara legalmente con sus futuros negocios: “Payarola introduce a Wanda en el universo de Nicolás Lorenzón, un influencer multifacético dedicado al rubro inmobiliario, la música y la promoción de casinos legales”.

Con el paso del tiempo, la empresaria y el influencer formaron dos LLC –empresas de responsabilidad limitada– en Estados Unidos. “Nicolás Lorenzón tiene ocho, esto es público. Tiene dos LLCs con Wanda Nara. Una se llama Wanda Solange Nara y la otra se llama Mr. Nick”, contó.

A medida que el negocio crecía, Wanda delegó en Payarola parte de la administración de las empresas. Sin embargo, según relató la periodista, fue en ese momento cuando el abogado habría puesto en marcha la maniobra que luego terminó en escándalo.

Nicolás Payarola detenido. Foto: Policía Bonaerense.

Angie explicó que el letrado se presentó como representante de Wanda y L-Gante, después de que el músico rompiera su relación laboral con Maxi ‘El Brother’. “Les dice: ‘Denme, por favor, el dinero que se va a cobrar desde ahora hasta fines de 2025 y lo que ya se cobró en los casinos’”, detalló.

Con cuánto dinero se habría quedado Nicolás Payarola

“Limpió la zona y cobró el dinero de la publicidad que hacían. Entonces le entregan la plata. ¿Cuánto le entregan? 320.000 dólares, en representación de Wanda Nara y L-Gante“, reveló. El monto supera los 400 millones de pesos y es lo que habría marcado el quiebre entre Wanda y Payarola.

Según la periodista, cuando Wanda Nara se entera de lo que sucedió, inmediatamente alerta a L-Gante. “Wanda le avisa a L-Gante que Payarola se había cobrado esa plata y va y lo increpa”, remarcó Angie. En ese ida y vuelta, el abogado admite que había tomado fondos que no le correspondían pero que lo iba a devolver “en cuotas”. Del total, 80 mil dólares serían de L-Gante y el resto de la mediática.

L-Gante y Wanda Nara. Foto NA

Para finalizar, la periodista habló sobre una posible denuncia de Wanda contra su exabogado. “La verdad que desconozco si Wanda lo va a denunciar. Lo que sí sé es que hay un lugar en donde está la plata de Payarola”, informó.