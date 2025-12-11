Moda masculina verano 2026: los colores y prendas que marcarán la temporada

Las tendencias evolucionan año a año y el estilo masculino se redefine con una estética mucho más relajada y funcional. Qué dicen los diseñadores.

La moda masculina continúa evolucionando año tras año, y cada vez son más los hombres que buscan estar alineados con las tendencias, eligiendo con cuidado colores, telas y cortes pensados para cada ocasión. Con la llegada del verano 2026, el estilo masculino se redefine hacia una estética relajada, natural y funcional.

En diálogo con Noticias Argentinas, el diseñador Sergio Furman, creador de la marca Dogma Industry, adelantó cuáles serán los ejes principales del nuevo guardarropas masculino. “Para el verano se usarán colores terrosos como el chocolate, el beige y el tostado. También habrá mucho off-white”, remarcó, al tiempo que aclaró que se verán “prendas oversized, que ya dejaron de ser una moda para convertirse en un nuevo clásico”.

“La gente joven elige vestirse con ropa más holgada, no al cuerpo como ocurría hace algunos años”, explicó Furman, quien remarcó que “se verán texturas distintas como calados o lanilla”. En cuanto a las prendas, este verano las bermudas serán un poco más largas y las prendas en general vendrán más “lavadas y gastadas”.

“Cuando se acerque más la temporada de playa y de alto verano, los linos serán moda constantemente, más que nada pantalones de lino, ya sea chino o babuchas. También camisas cuello mao, manga larga y manga corta”, explicó el diseñador, que detalló que “en cuanto a las remeras, se verán muchas con estampas con números y tipografías universitarias/deportivas”.

